Sport Paciência celebra semana sem jogo do Sport: "reflete nos nossos corpos" Atacante português ressaltou que período será importante para se preparar para o clássico com o Santa Cruz

Em sua primeira temporada no futebol brasileiro, o atacante Gonçalo Paciência ainda está se acostumando ao ritmo frenético de jogos no País. Pela primeira, o camisa 7 do Sport verá o técnico Pepa ter uma semana livre para fazer ajustes e preparar o time para o duelo de volta com o Santa Cruz, sábado (15), pela semifinal do Estadual.

Em entrevista concedida à comunicação do clube, o português exaltou o período sem jogos. Para ele, será importante, também, para o elenco descansar de olho no clássico. Desde que a temporada teve início, o Sport entrou em campo em 17 ocasiões.

"É muito importante, porque nos dá tempo não só para trabalhar em termos táticos, mas também para descansar. Não é fácil jogar de três em três dias como tem sido, isso reflete nos nossos corpos. É bom ter esse para nos prepararmos bem, não só fisicamente, mas mentalmente estávamos pensando sempre no próximo jogo sem poder desfrutar a vitória. É descansar para chegar sábado com a força máxima", falou.

Autor do primeiro gol no Clássico das Multidões do último final de semana, que terminou com a vitória rubro-negra por 2x0, Paciência salientou que apesar do resultado construído, o Sport terá a postura de buscar o triunfo dentro do Arruda.

"Nossa expectativa será a mesma. O jogo começa 0x0 e temos que ganhar. Não importa o resultado do primeiro jogo, temos que entrar com essa confiança e essa atitude de ganhar. Não vamos para empatar ou ver o que vai acontecer. Vamos para ganhar e só assim vamos sair vitoriosos. Estamos confiantes que isso vai acontecer", ressaltou.

