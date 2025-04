A- A+

Futebol Paciência cita união de elenco e comissão técnica para encerrar jejum do Sport no Brasileirão Leão tem quatro derrotas e um empate nos primeiros cinco jogos da competição, com apenas um ponto conquistado

A derrota do Sport por 2x1 para o Corinthians, na Neo Química Arena, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, marcou o retorno do atacante Gonçalo Paciência aos gramados, após se recuperar de lesões na coxa e no quadril que o tiraram do time por quase um mês. O resultado anterior não foi o esperado, mas o centroavante projeta uma recuperação do Leão em 2025.

“É sempre um momento complicado quando o atleta está fora e não pode ajudar a equipe. Ainda mais quando se precisa de pontos. Felizmente estou de volta e agora posso ajudar. Estou com muita ambição para poder começar a conquistar vitórias”, afirmou, destacando a semana livre sem compromissos do Sport para a equipe se preparar antes do duelo diante do Fortaleza, sábado (26), na Ilha do Retiro.

“É importante corrigir detalhes em termos defensivos, ofensivos e táticos, além de ter estes momentos de união, de estar aqui dentro, de sacrifício. A equipe, a comissão técnica e a direção estão muito unidas nesse aspecto e nós queremos agradar a todos”, frisou. O Sport é o lanterna da Série A, com apenas um ponto em cinco jogos disputados, sem vencer no Brasileirão (quatro derrotas e um empate).

O Sport não vence o Fortaleza desde o Brasileirão 2020, com triunfo por 1x0, na Ilha do Retiro. De lá para cá, as equipes se enfrentaram sete vezes, com cinco derrotas e dois empates. No confronto mais recente, na casa dos pernambucanos, os cearenses venceram por 2x0, pela Copa do Nordeste.

“Fortaleza é uma equipe que já jogamos contra, conseguimos também demonstrar a nossa qualidade, mas acabamos perdendo. Nossa forma de vencer é tentar nos 90 minutos ficar por cima do adversário. Claro que não é possível, que ele tem as suas qualidades, seu mérito, mas acho que devemos ter o máximo de atenção possível, de ambição e acreditar. Contamos também com o público. Esperamos que eles (torcedores) estejam do nosso lado do primeiro ao último minuto”, completou.

