FUTEBOL AMERICANO Packers e Eagles irão se enfrentar no primeiro jogo da NFL no Brasil Partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 6 de setembro

O Green Bay Packers foi o escolhido para enfrentar o Philadelphia Eagles no primeiro embate da NFL em solo brasileiro. A partida, que será realizada em São Paulo no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, marca a abertura da temporada 2024/2025 da liga de futebol americano dos EUA.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira pelo vice-presidente sênior da NFL Internacional, Gerrit Meier, com a Prefeitura de São Paulo. Ainda na terça-feira, o presidente/CEO dos Packers Mark Murphy agitava os repórteres com especulações sobre o confronto.

— Acho que somos o primeiro ou o segundo time mais popular do Brasil [...] Como falamos, somos uma espécie de time do povo. As pessoas gostam muito da ideia de um time comunitário, com nossa história e tradição — disse Murphy, de acordo com site da própria franquia.

A capital paulista será a primeira cidade da América do Sul a receber uma partida da NFL e será palco do segundo jogo internacional na história das franquias. A última vez que os Eagles saíram dos Estados Unidos para um jogo da temporada foi em 2018, quando foram até Londres e ganharam do Jacksonville Jaguars por 24 a 18. Já os Packers foram o último time a disputar uma partida fora do país, fazendo sua estreia em 2022, com uma derrota por 27 a 22 para o New York Giants no Tottenham Hotspur Stadium.

Além deste embate, outros quatro também serão disputados fora dos Estados Unidos. O continente europeu foi o escolhido e os times devem visitar a Inglaterra, na casa do Tottenham Hotspur, com a partida entre Chicago Bears e Minnesota Vikings, enquanto o Jacksonville Jaguars estará no estádio de Wembley. Já o Carolina Panthers viajará para a Alemanha, em Munique, no estádio do Bayern.

O Green Bay Packers já ganhou a liga quatro vezes e está entre os maiores campeões, levando o Superbowl em 1966, 1967, 1996 e 2010. A partida será transmitida no streaming Peacock, na televisão gratuita nos mercados locais e estará disponível na NFL+.

