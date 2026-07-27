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futebol Pagamento de salários e novos reforços: pontos a serem ajustados pelo Náutico na pausa da Série B Timbu só jogará no dia 9 de agosto, contra o Atlético-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Após o empate em 0x0 com o Criciúma, no domingo passado, no Heriberto Hulse, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá uma pausa de duas de semanas sem jogos até o compromisso do dia 9 de agosto, contra o Atlético-GO, no Esportes da Sorte Aflitos. Tempo para o Timbu resolver os atrasos salariais e aprimorar o time com a chegada de reforços.





Atrasos

“Infelizmente, nós estamos passando por um momento complicado, de salário atrasado. Nós somos um dos cinco clubes da divisão, pelo que eu pude apurar, com isso. Os outros 15 estão em dia. É difícil administrar. O clube está, sim, correndo atrás de solucionar esses problemas, por mais que isso não tenha sido combinado com os atletas. Foi dito que não teríamos premiação por jogo, bicho, mas teríamos o salário relativamente em dia. Isso não está acontecendo”, apontou o técnico Guilherme dos Anjos.



O treinador, porém, indicou que a queda de desempenho dos atletas não está atrelada ao problema financeiro.

“As pessoas também precisam ter ciência do que esse grupo está batalhando. Isso (atraso) não vai entrar dentro do campo. É importante salientar que o clube está correndo atrás. Existem pessoas que lá em dezembro do ano passado, no acesso, falaram que iam ajudar o clube, mas muita gente que prometeu não ajudou. O presidente está correndo quase sozinho para resolver isso. Apesar disso (salário atrasado) não ser o combinado, os jogadores estão cientes e tranquilos de que os problemas serão resolvidos”, completou.

Em meio ao processo para tentar resolver as pendências financeiras, o Náutico também segue com o movimento de chegada e saída de atletas. Nesta segunda-feira (26), o zagueiro Fagner Alemão foi emprestado à Inter de Limeira, que disputa a Série C. O defensor de 35 anos chegou ao Timbu em 2025, mas realizou apenas duas partidas antes de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.



Reforços

Na reabertura da janela de transferências, o Náutico trouxe o zagueiro Léo Índio, o meia Jean Carlos e o atacante Borasi, além de contar com o retorno de Kauã Maranhão por empréstimo. Mais nomes devem desembarcar na equipe para reforçar o Timbu no segundo turno da Série B.

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