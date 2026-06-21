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futebol "Pagamos um preço alto", diz Hélio após derrota para o Vila Nova Resultado de 4x3 para o Dragão tirou a possibilidade de o Timbu entrar nesta rodada no G6 da Série B do Campeonato Brasileiro

O técnico Hélio dos Anjos não escondeu a frustração após o Náutico perder por 4x3 para o Vila Nova, no estádio OBA, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O comandante alvirrubro citou o desequilíbrio entre defesa e ataque como fator que culminou no quarto duelo seguido do Timbu sem vencer na competição.

“Chateação muito grande no início do jogo. O desequilíbrio da equipe em relação à ofensividade e ao momento de defender foi péssimo. Pagamos um preço muito alto. A questão ofensiva da equipe vai ser isso: meu time vai jogar para dentro do adversário. Os jogadores trabalham para isso. As articulações defensivas são trabalhadas durante a semana. Aqui a gente não coloca a equipe sem eles serem treinados e, naturalmente, não fiquei de maneira alguma satisfeito. Poderíamos ter tomado até mais gols”, afirmou.

“A reação foi positiva? Foi. Mas, no cômputo geral, o resultado é muito negativo porque, mais uma vez, nós tomamos excesso de gols. Mais uma vez, nós criamos inúmeras chances de gols. Mais uma vez nós fizemos três gols fora de casa. Esse time já fez 15 gols fora de casa. Agora você errar como nós erramos defensivamente só faz a gente lamentar depois”, completou.

Com o resultado, o Náutico permaneceu na sétima posição, com 20 pontos, mas ainda pode perder posições a depender dos resultados dos jogos deste domingo (21).

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