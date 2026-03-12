A- A+

FUTEBOL Pai de Gerson se manifesta após ser hostilizado no Maracanã: "Não aceitam o lugar que um negro está" Primeiro encontro de Gerson e Marcão com a torcida do Flamengo, desde a saída do volante, foi hostil

Após os episódios da noite de ontem no Maracanã, Marcão, pai e empresário de Gerson, do Cruzeiro, se manifestou nas redes sociais. Em vídeo postado, afirmou que “as pessoas que fizeram aquilo não são torcedores do Flamengo" e que "não aceitam o lugar que um negro está”.

Desde a saída conturbada de seu filho do clube, a relação da torcida com o empresário não é boa. Nesta quarta-feira, na primeira vez em que ambos reencontraram com o Flamengo, a recepção dos torcedores não foi amigável. No intervalo da partida, quando o rubro-negro vencia por um gol de diferença, Marcão surgiu do lado externo do camarote. Quando notaram a presença do pai do volante, torcedores do Flamengo o xingaram e arremessaram cervejas em sua direção. Ele deixou o setor com apoio da polícia e foi encaminhado para outro camarote, desta vez do Cruzeiro.

— A turma ficou um pouco nervosa, mas está tranquilo. Não tem ressentimento nenhum. Respira, que é de graça, porque a vida não tem replay — disse durante a confusão.

Marcão também aproveitou o post para agradecer a todos que se solidarizaram, mas citou que pessoas ligadas a ele, que deveriam ter mandado mensagem, não se manifestaram.

