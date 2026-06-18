Pai de Messi está sob cuidados médicos e evolui de forma positiva, afirma família

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A família de Lionel Messi se pronunciou nesta quinta-feira sobre o estado de saúde de Jorge Messi, pai e um dos principais responsáveis pela carreira do camisa 10 argentino. Em comunicado oficial, os familiares informaram que ele está sob acompanhamento médico e apresenta uma evolução positiva dentro do quadro clínico.



Sem revelar detalhes sobre a condição de saúde, a família preferiu destacar a recuperação de Jorge e, ao mesmo tempo, manifestou incômodo com a repercussão do caso nos últimos dias.



"O Jorge atravessa uma situação de saúde. Neste momento, está sendo acompanhado por médicos, se recuperando e evoluindo favoravelmente dentro do quadro que apresenta", informou a nota.





Os familiares também criticaram a circulação de rumores e informações não confirmadas, ressaltando que apenas as pessoas mais próximas têm conhecimento real sobre a situação.



"Diante das versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, queremos expressar nosso profundo mal-estar pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar", acrescentou o comunicado.



A nota ainda pede cautela diante de informações divulgadas sem confirmação oficial e faz um apelo para que a privacidade da família seja preservada durante este período.



"Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de sua família não deveriam ser objeto de especulação", afirmou a família.



A situação ajuda a explicar a emoção demonstrada por Messi após a vitória da Argentina sobre a Argélia na Copa do Mundo. Na ocasião, o capitão argentino revelou que vinha enfrentando dias difíceis longe dos gramados.



"Passei por dias complicados. É algo totalmente alheio ao futebol. Minha família sempre esteve ao meu lado e agora estamos vivendo um momento difícil", disse o camisa 10, sem entrar em detalhes.



Jorge Messi, de 68 anos, acompanha a trajetória do filho desde o início da carreira e segue sendo uma das figuras mais influentes no círculo pessoal e profissional do craque argentino.

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