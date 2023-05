Pai de Messi nega acerto com clube da Arábia Saudita

A- A+

O pai e representante do craque argentino Lionel Messi, Jorge Messi, negou nesta terça-feira (9) que o jogador do Paris Saint-Germain tenha chegado a um acordo com outro clube para a próxima temporada, depois que uma fonte afirmou à AFP que ele estaria a caminho da Arábia Saudita.

"Não existe absolutamente nada com nenhum clube para o ano que vem. A decisão não será tomada antes de Lionel terminar o campeonato com o PSG. Assim que terminar a temporada, será o momento de analisar e ver o que há e então tomar uma decisão. Sempre existem rumores e muitos usam o nome de Lionel para ganhar notoriedade, mas a verdade é apenas uma e podemos garantir que não há nada com ninguém. Nem verbal, nem assinado, nem pactuado. E não haverá até que a temporada termine", escreveu Jorge Messi em sua conta no Instagram.

A reação de Jorge Messi chega depois de uma fonte próxima às negociações afirmar que havia "um acordo fechado" para que o camisa 10 da 'Albiceleste' jogasse a próxima temporada na Arábia Saudita.

"O contrato é excepcional. É enorme", disse a fonte, sem revelar o nome do clube que teria feito a oferta.

O pai de Messi considerou "uma falta de respeito" da imprensa "querer transformar em notícia qualquer rumor mal-intencionado".

"Teriam que explicar porque não checam as informações. Eles não querem uma verdade que estrague suas 'notícias', acrescentou.

Veja também

Ameaças Jael relata que foi ameaçado de morte por membros da principal torcida organizada do Náutico