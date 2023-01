Pai de Neymar afirma que filho não vai comparecer ao velório de Pelé

A- A+

O pai de Neymar foi até a Vila Belmiro, em Santos, nesta segunda-feira (02), para participar do velório de Pelé. Presença esperada, ele afirmou que seu filho não vai comparecer presencialmente para prestar homenagens.

"Momento triste para a família e todos nós. Hoje é apoiar a família, perdemos muito. Ele inspirou tanta gente e o esporte, fez com que a gente chegasse aqui hoje. Inspirou todas as gerações, sempre foi referência", iniciou o pai do atacante do PSG.

“Por isso meu filho pediu para que eu estivesse aqui no lugar dele. Para trazer apoio à família. Sabemos como é perder alguém e não perdemos somente um atleta, perdemos um cidadão, a pessoa Pelé, o Edson Arantes. Nos deixa tristes. Hoje vamos prestar homenagem à família. Não, o Neymar não vem”, concluiu.

Neymar publicou uma foto na sua rede social no treino do PSG nesta segunda (02). Suspenso, ele ficou de fora da derrota da equipe na última rodada. Na próxima sexta (06), o craque brasileiro tem compromisso contra o Chateauroux.

