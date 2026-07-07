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Copa do Mundo Pai de Neymar faz apelo ao filho após eliminação do Brasil na Copa: 'Continue jogando' Jogador anuciou aposentadoria da seleção brasileira após eliminação para Noruega

Com a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, Neymar se despediu da seleção brasileira. O pai do atacante, em contrapartida, fez um apelo para o jogador de 34 anos continuar jogando.

"Ah, filho... que caminhada, que trajetória linda. Desafiadora, muitas vezes dolorosa, mas infinitamente abençoada. Parece que foi ontem que eu via aquele menino com uma bola nos pés, sonhando sem imaginar até onde Deus o levaria", escreveu o pai de Neymar, em carta publicada no Instagram.

"Nunca foi apenas o talento. Nunca foi apenas o esforço. Foi a mão de Deus conduzindo tudo, mesmo quando nós não conseguíamos entender. E é justamente por acreditar nisso que quer lhe fazer um pedido de pai. Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou" completa a mensagem, acompanhada de uma imagem de Neymar fazendo uma oração, ajoelhado, após a eliminação.

Em sua quarta participação em Copas, o camisa 10 atuou por pouco tempo. Sem condições de jogar contra Marrocos e Haiti, entrou por poucos minutos contra a Escócia, no último jogo da fase classificatória. Na segunda fase, contra o Japão, Ancelotti afirmou ter guardado ele para a prorrogação, que não ocorreu devido ao gol de Gabriel Martinelli no último lance.

Na fatídica eliminação para a Noruega, o atacante entrou aos 23 minutos do segundo tempo e, apesar de ter feito o gol de honra do Brasil, de pênalti, Neymar teve uma atuação sem brilho. Ele saiu de campo chorando, encerrando sua história em Copas.

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