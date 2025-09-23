A- A+

Polêmica Pai de Yamal contesta Bola de Ouro e fala em "algo muito estranho" na votação Jovem do Barcelona ficou em segundo lugar, atrás de Dembélé, mas levou o Troféu Kopa pelo segundo ano seguido

O espanhol Lamine Yamal, de apenas 18 anos, ficou em segundo lugar na disputa da Bola de Ouro, vencida pelo francês Ousmane Dembélé, de 28 anos, atacante do Paris Saint-Germain. Apesar de ter levado novamente o Troféu Kopa, destinado ao melhor jovem do mundo, a família do jogador do Barcelona não reagiu bem ao resultado da tarde desta segunda-feira.

Mounir Nasraoui, pai de Yamal, manifestou forte descontentamento. Logo após a cerimônia, em Paris, ele disse aos jornalistas espanhóis. "Para o ano, é nossa", disparou.

A frustração aumentou durante participação no programa espanhol El Chiringuito, quando Nasraoui sugeriu que a premiação foi injusta:

"Acho que é o pior... Não vou dizer que foi roubo, mas sim danos morais a um ser humano", afirmou.

O pai do atacante defendeu que o filho deveria ter vencido o prêmio principal:

"Lamine Yamal é, de longe, o melhor jogador do mundo, com uma diferença enorme. Não porque é meu filho, mas porque é o melhor jogador do mundo. Acho que não tem rivais", argumentou.

Nasraoui concluiu que “algo muito estranho aconteceu” na votação e repetiu a promessa feita ao fim da gala:

"Para o ano, a Bola de Ouro seria espanhola", garantiu.

Veja também