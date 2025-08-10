A- A+

ESPORTE Pernambuco: pai e filho dividem paixão pelo surf e parceria na carreira Atletas, ambos com nanismo, não têm medo dos desafios e encaram as ondas com treino, profissionalismo e respeito

Os pernambucanos Roberto e Otávio Pino são nomes conhecidos quando o assunto é parasurf ou surf adaptado. Os atletas, ambos com nanismo, não têm medo dos desafios e encaram as ondas com treino, profissionalismo e respeito.

Pai e filho contam com o incentivo do programa Bolsa Atleta Pernambuco, do governo do estado, que financia mensalmente os esportistas para investir em seu desenvolvimento no surf.



"Esse é um belíssimo trabalho para os atletas pernambucanos. Somos muito gratos, porque sem essa ajuda seria difícil manter as nossas conquistas", pontuou Roberto Pino.

Roberto não esconde a realização em assistir o filho trilhar caminhos parecidos com o dele. "Quando Otávio ainda estava na barriga da minha esposa, Eriane, eu pedi a Deus que ele me acompanhasse no surf, ao meu lado", relatou.





Pai e filho contam com o incentivo do programa Bolsa Atleta Pernambuco. Foto: Divulgação

O surfista confessa ainda que deu um "empurrãozinho" para Otávio seguir a mesma carreira, mas com respeito a eventuais escolhas por outras modalidades.

Além de Otávio, a família Pino também tem representatividade feminina no esporte. Lara, filha de Roberto, é outra amante das pranchas e ondas.



"Eu tenho muito orgulho da força de vontade deles. Mesmo tendo baixa estatura, eles ultrapassam as barreiras, e é muito gratificante testemunhar isso acontecendo", afirmou.

