Pai, mãe e Flávio Bolsonaro desejam sorte a Neymar em sua estreia na Copa
Recuperado de uma lesão muscular, Neymar, aos 34 anos, está pronto para voltar a campo contra os escoceses, no que seria seu primeiro jogo com a 'Amarelinha' desde outubro de 2023
Enquanto Neymar aguarda sua estreia em sua quarta Copa do Mundo, prevista para o jogo desta quarta-feira (24) entre Brasil e Escócia, todos, desde os pais do craque até o candidato à presidência Flávio Bolsonaro, desejaram boa sorte ao camisa 10 da Seleção nas redes sociais.
Recuperado de uma lesão muscular, Neymar, aos 34 anos, está pronto para voltar a campo contra os escoceses, no que seria seu primeiro jogo com a 'Amarelinha' desde outubro de 2023.
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"Chegou a hora", publicou no Instagram o pai do atacante, Neymar Santos.
Vamos viver tudo isso juntos. Boa sorte, filho! Boa sorte, Brasil!", acrescentou.
A mensagem acompanha um vídeo com declarações antigas de Neymar, nas quais ele relembra um conselho que seu pai lhe deu quando era criança: "Filho, corra, se dedique, jogue como se fosse o último jogo da sua vida".
"Deus te abençoe, meu filho", publicou a mãe do jogador, Nadine Gonçalves.
Nadine divulgou um vídeo antigo intitulado "Supere-se", no qual Neymar lê uma carta da mãe para seus companheiros: "Conte as suas bençãos, e não os seus problemas, pois os problemas você irá superar, venha o que vier".
Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar ficou de fora dos dois primeiros jogos da equipe de Carlo Ancelotti nesta Copa do Mundo.
O Brasil empatou com o Marrocos em 1 a 1 e venceu o Haiti por 3 a 0.
Seu retorno também recebeu um aceno político de Flávio Bolsonaro, que vai enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano.
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo feito com IA no qual "resgata" Neymar em um avião militar com as cores da bandeira brasileira.
A publicação foi feita depois que Lula, na sexta-feira passada, brincou ao dizer que Neymar é "o primeiro convocado home office do mundo".