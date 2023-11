A- A+

EURO-COPA 2024 País de Gales fica no empate com Armênia e se complica nas Eliminatórias da Euro-2024 Eles perderam a oportunidade de aumentar a diferença e poderão ser ultrapassados na noite deste sábado (18)

O País de Gales perdeu pontos importantes na corrida pela classificação para a Euro-2024 ao empatar em 1 a 1 com a Armênia, neste sábado (18), em Yerevan.

Lucas Zelarayan abriu o placar para os armênios aos 5 minutos de jogo e os visitantes empataram com um gol contra de Nair Tyknizyan nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2).

Com 11 pontos, os galeses estão em segundo lugar no seu grupo D – cinco pontos atrás da já classificada Turquia – mas com apenas um ponto a mais que a Croácia, que enfrenta a Letônia ainda neste sábado.

Embora os jogadores comandados pelo técnico Rob Page tenham se saído bem ao derrotar os croatas em Cardiff, há pouco mais de um mês, eles perderam a oportunidade de aumentar a diferença e poderão ser ultrapassados na noite deste sábado.

"Estamos desapontados, é claro, queríamos a vitória", disse Page após o jogo. "Temos que nos recompor e encerrar com um bom desempenho na terça-feira", acrescentou.

Derrotados por 4 a 2 pela Armênia em junho, os galeses voltaram a decepcionar diante da 95ª colocada do ranking da Fifa.

Este ponto também não deverá ser suficiente para a Armênia se classificar para uma primeira grande competição internacional.

Os armênios estão em quarto lugar, três pontos atrás dos galeses, e viajarão para enfrentar a Croácia na terça-feira pela última rodada da fase de grupos das Eliminatórias.

