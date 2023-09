A- A+

LUTO Pais de Walewska falam pela 1ª vez sobre a morte da filha: "Imenso sofrimento" Jogadora caiu do 17º andar do prédio onde morava, em São Paulo, na quinta-feira

Os pais da jogadora de vôlei Walewska Oliveira — que morreu há uma semana, após queda do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo — lamentaram a perda da filha numa carta aberta aos fãs publicada nas redes sociais. Na primeira manifestação desde a confirmação do óbito, Geraldo e Aparecida destacaram ter recebido a notícia com "imenso sofrimento e pesar".

"Wal foi uma menina que nunca se afastou da sua origem, sempre humilde e cuidadosa com todos. Fica agora a lembrança da profissional competente, amiga fiel e filha muito amada que ela sempre será", afirmou o casal, que complementou uma postagem com uma foto dos três.

Geraldo e Aparecida agradeceram aos fãs e amigos pelo carinho e afirmaram confiar em Deus "para nos dar confronto e aceitação". Eles também pediram orações e "melhores pensamentos" para a filha, que foi velada e enterrada na manhã de sábado, no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. Nesta quinta, será realizada a Missa de Sétimo Dia em homenagem à atleta.

Nos comentários, os pais de Walewska receberam uma onda de solidariedade dos internautas. "Todo nosso amor a vocês, seu Geraldo e dona Aparecida. A Walewska é e sempre será luz!", afirmou um usuário do Instagram. "Força!! Muita força", destacou a jogadora de vôlei Camila Brait. "Meus sentimentos", disse o atleta Leandro Vissotto.

Entre os amigos que estiveram presentes no velório estavam Suelen, líbero do Praia Clube, Maurício Lima, ex-levantador do Minas e da seleção brasileira, o ex-jogador e técnico Anderson Oliveira, e Keyla Monadjemi, diretora de vôlei feminino do Minas Tênis Clube.

Nos últimos dias, Walewska estava divulgando sua biografia na capital paulista. Na quarta-feira, ela havia participado de um podcast para falar do livro e da sua vitoriosa carreira.

Quem era Walewska Oliveira?

Nascida em Belo Horizonte em 1º de outubro de 1979, a ex-jogadora começou sua carreira pelo Minas, em 1995. Em 2014 voltou ao clube, onde atuou até o ano seguinte.

Na seleção, Walewska jogou por 10 anos. Em 2008, mesmo ano em que sagrou-se campeã olímpica em Pequim (foi o primeiro ouro olímpico do vôlei feminino), foi eleita a melhor bloqueadora do mundo. Em Olimpíadas, também foi bronze em Sidney (2000). Ao deixar a seleção, atuou em diversos clubes —além do Minas, Osasco e Praia Clube, por onde se aposentou.

Veja também

DEU RUIM Americano viaja mais de dois mil km para ver Messi, que não é relacionado, e reação viraliza