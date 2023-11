A- A+

Paixão e disciplina Conheça a história do pernambucano João Marques, que, aos 17 anos, é promessa do fisiculturismo Aos 17 anos, o pernambucano é inspiração nas redes sociais

“Quero estar entre os melhores”, disse João Marques, a mais nova promessa do fisiculturismo brasileiro. Com apenas 17 anos, o atleta, que é morador do bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, tem chamado atenção por seu corpo e seus resultados obtidos nos treinos de musculação.

Com mais de 97 mil seguidores nas redes sociais, o jovem prodígio compartilha seus treinos e dietas diariamente nas redes sociais, servindo de inspiração para pessoas de todas as idades.

Dos 8 aos 13 anos, João praticava judô, esporte que lhe rendeu várias medalhas: nove de ouro, três pratas e três bronzes, sendo campeão, também, nos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPS).

Além do judô, ele também praticava natação e futsal esporadicamente.

João Marques, ainda criança, conquistou medalha no judô, em 2017 | Foto: Arquivo pessoal

A virada de chave se deu ainda aos 13 anos, quando João decidiu largar o judô para se dedicar à musculação.

“Escolhi o fisiculturismo quando o judô parou de fazer sentido para mim. Depender exclusivamente de mim (no fisiculturismo) foi o que me fez apaixonar pela musculação” relata o jovem.

Embora sua decisão não tenha sido bem recebida por sua família no início, devido ao alto investimento com as dietas e outros custos necessários para se tornar um fisiculturista, com o tempo, a paixão de João foi conquistando o apoio de seus familiares.

A disciplina

João treina e faz dieta desde os 13 anos de idade, mas, há cinco anos, foi melhorando e se aprofundando mais no assunto.

“Tive ganhos rápidos quando comecei a treinar, era muito magro. Ganhei por volta de 30 kg no primeiro ano de treino e dieta”, lembra.

Evolução de João em três anos, de 2020 a 2023 | Foto: Arquivo pessoal

Hoje, com orientação do seu treinador, Eduardo Corrêa, um dos maiores fisiculturistas brasileiros, que esteve presente em oito finais do Mr. Olympia, João executa treino de força cinco vezes na semana, associado a 30 minutos de atividade aeróbica, resultando em três horas de treino diárias.

Nos dias em que não há treino de musculação, as atividades aeróbicas têm duração de 60 minutos.

Sua dieta é composta por alimentos tradicionais, como aveia, banana, frango e ovos, em quantidades ajustadas para o emagrecimento e preservação da massa muscular.



Durante o período que antecede os campeonatos, no entanto, sua rotina sofre alterações. A dieta para as competições é mais restritiva para um melhor condicionamento físico, com treinos focados na força, associados às atividades cardiovasculares, exigindo até cinco horas de exercícios por dia.

Para o atleta, o segredo da disciplina está no “propósito por trás do processo”, focando sempre no objetivo de se tornar um grande atleta.

João Marques e seu treinador, Eduardo Corrêa, um dos maiores fisiculturistas brasileiros. Foto: Reprodução/Redes sociais

Além do fisiculturismo

Segundo João, os benefícios da musculação vão além da conquista de troféus ou resultados estéticos. “O fisiculturismo me ensinou a ter planejamento e organização para os demais âmbitos, como estudo e trabalho”, disse.

Conquistas

Apesar de ter estreado nas competições este ano, João já acumula três conquistas. Foi campeão duas vezes na categoria Classic Physique teen, na competição Eduardo Corrêa Classic, e uma na categoria estreante adulto.

Inspirado no seu treinador, o atleta prodígio almeja estar entre os melhores fisiculturistas do mundo.

Veja também

Mundial Sub-17 Brasil busca recuperação no Mundial Sub-17 contra Nova Caledônia; veja onde assistir