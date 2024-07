Palácio de Versalhes está pronto para receber provas de hipismo na Olimpíada de Paris

A- A+

As instalações olímpicas do Palácio de Versalhes, que sediará as provas de hipismo e pentatlo moderno dos Jogos Olímpicos, estão funcionais, observou um jornalista da AFP nesta quarta-feira (17) durante uma visita de imprensa.

Das três arquibancadas provisórias, com pouco mais de 16 mil lugares e instaladas próximo à Étoile Royale, nos fundos do parque, os espectadores terão uma vista panorâmica do Grande Canal e, ao longe, da antiga residência real.

"A ideia de associar as provas equestres aos Jogos Olímpicos [em Versalhes] remonta a 2010", indica Christophe Leribault, presidente do Palácio de Versalhes.



Interior de salão do Palácio de Versalhes, em Paris - Foto: Stefano Rellandini/AFP

"Houve realmente uma adequação com a civilização equestre que se desenvolveu em Versalhes com seus grandes estábulos, esta iconografia do rei a cavalo", continua.



Reforma

A obra começou há dois anos e consistiu principalmente na planificação do terreno, na construção de estandes e no respeito às normas ambientais e arquitetônicas para preservação da fauna, da flora e do patrimônio.

A área principal de competição, uma arena retangular de 110 metros de comprimento e 75 metros de largura, será palco de competições de adestramento e saltos.

Lá também acontecerão as competições de esgrima, hipismo e 'laser-run' (corrida e tiro) do pentatlo moderno a partir de 8 de agosto. Uma piscina de 25 metros adjacente ao picadeiro acolherá a prova de natação desta disciplina. As provas de adestramento dos Jogos Paralímpicos também acontecerão neste local.



Disputas

Para o cross-country, os pilotos seguirão uma pista de obstáculos de 5,3 quilômetros dentro do parque, cruzarão o Grande Canal através de uma ponte flutuante equestre e farão três travessias pela água rasa. São esperados 40 mil espectadores para este evento de equitação.

Toda a infraestrutura será desmontada após os Jogos e muitos materiais serão reaproveitados, inclusive a areia do picadeiro.

"É uma areia desportiva, que não se encontra numa praia da Normandia ou de qualquer outro lugar", explica Anne Murac, do comitê organizador de Paris 2024 e responsável por seis locais, incluindo Versalhes.

"Ela é trabalhada com fibra técnica, como a grama de um estádio de futebol. Depois é recuperada para ser utilizada em outras competições equestres", acrescenta Murac.

As provas equestres serão realizadas de 27 de julho a 6 de agosto, o pentatlo moderno de 8 a 11 de agosto e o adestramento dos Jogos Paralímpicos de 3 a 7 de setembro.

