Esportes Palco de Vasco x Fluminense: Botafogo é obrigado a ceder o Nilton Santos, assim como no Maracanã? Alvinegro tem a concessão do estádio desde 2007. Nesta terça-feira, cruz-maltino anunciou que jogará lá o clássico

Depois de longo período de indefinição, que passa pelo fechamento do Maracanã e a interdição de São Januário, o Vasco definiu o palco do clássico contra o Fluminense, pelo Brasileirão, marcado para o próximo dia 16. O Nilton Santos, estádio do Botafogo, será o o local da partida. O acordo, porém, foi fruto da boa relação entre o cruz-maltino e o alvinegro e entre o Glorioso e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Isso porque o Botafogo não é obrigado, por contrato, a ceder o Niltão para os coirmãos cariocas. Um cenário diferente do Maracanã, que define em seu termo de permissão de uso (TPU), hoje com o consórcio formado por Flamengo e Fluminense, a obrigação de cessão em igualdade de condições. A questão foi alvo de disputa judiciais entre o Vasco e o consórcio, que trocaram acusações sobre a conservação do gramado.

O alvinegro assumiu o Nilton Santos em 2007, em edital da Prefeitura do Rio na época dos Jogos Pan-Americanos, para os quais o estádio foi construído. Na licitação inicial, não era prevista qualquer situação de cessão a outros times do Rio, apenas em caso de mega eventos, como Copas, Pan e Jogos Olímpicos.

O Botafogo renovou essa concessão algumas vezes ao longo dos últimos anos. Atualmente, o contrato vai até 2051. A reportagem do GLOBO consultou a Prefeitura do Rio, que confirmou que nenhuma cláusula dessa espécie foi inserida nos novos contratos e aditivos. A cessão segue a cargo do alvinegro.

Na nota em que oficializou o local da partida, o Vasco agradeceu ao Botafogo. O cruz-maltino pagará aluguel para utilizar o estádio, mas os valores não foram divulgados.

