Palco tradicional de surfe, Ipojuca recebe campeonatos nacionais

A- A+

O litoral do município do Ipojuca, mais uma vez, se tornará capital do surfe. Além do Campeonato Pernambucano que aconteceu no começo deste mês, agora, a cidade receberá dois grandes circuitos: o CBSurf Rip Curl e o CBSurf Taça Brasil. Os eventos acontecem de 11 a 14 e de 15 a 21 de maio, todos os dias a partir das 8h, na praia do Borete. As competições são realizadas em parceria entre a Prefeitura do Ipojuca, por meio da Secretaria de Esportes, e a Confederação Brasileira de Surf.

Com a realização dessas competições, Ipojuca dá continuidade a uma tradição iniciada na década de 1990, quando a praia de Maracaípe era palco de grandes campeonatos. As duas próximas semanas receberão novos talentos brasileiros, alguns deles escolhidos pelo surfista Gabriel Medina.

O primeiro desafio do Circuito Brasileiro é o das categorias de base do esporte, que acontece desta quinta-feira a domingo, sendo divididas em categorias masculina e feminino e por idade Sub-18, Sub-16, Sub-14 e Sub-12. "Este evento é muito importante para nós. É neste circuito onde surgem os novos talentos que no futuro representarão o Brasil em competições internacionais e olímpicas", relatou o secretário municipal de Esportes, Danilo Lins.

Já o campeonato de 15 a 21, o CBSurf Taça Brasil, vai abrir a batalha por vagas para o circuito brasileiro, o Dream Tour de 2024, com um limite máximo de 192 participantes na competição masculina e 48 na feminina. Estão previstas seis etapas da Taça Brasil este ano. Os rankings irão computar os cinco melhores resultados para definir os atletas que vão formar a elite do surfe nacional composta, no total, por 62 atletas na categoria masculina e 23 na feminina.

Serviço :

CBSurf Rip Curl e o CBSurf Taça Brasil

Onde: Praia do Borete - Ipojuca

Quando: de 11 a 14 e de 15 a 21 de maio, a partir das 8h

Entrada: gratuita

Veja também

Náutico Victor Ferraz espera "punição severa" para atletas envolvidos em esquema de apostas