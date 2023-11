A- A+

ORIENTE MÉDIO Palestina empata com Líbano em seu 1º jogo desde o início da guerra Devido à guerra, Palestina mandará seus jogos fora de seu território

A seleção de futebol da Palestina empatou com o Líbano em 0 a 0 nesta quinta-feira (16), em Sharjah (Emirados Árabes Unidos), pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, em seu primeiro jogo desde o início da guerra entre Israel e Hamas.

A equipe libanesa foi a mandante da partida, disputada nos Emirados Árabes Unidos devido a uma punição após incidentes em Beirute no ano passado, em jogo contra a Síria.

Devido ao conflito em Gaza, a Palestina mandará seus jogos fora de seu território, começando pelos duelos contra Austrália e Kuwait, na próxima semana.

Antes do início da partida, os 22 jogadores se reuniram no centro do gramado para respeitar um minuto de silêncio.

Por sua vez, em um jogo da Eliminatórias Africanas para a Copa de 2026, o argelino Islam Slimani, que atualmente joga no Coritiba, comemorou um gol na vitória de sua seleção sobre a Somália mostrando uma bandeira palestina para o público.

Em 7 de outubro, o Hamas lançou um ataque violento a partir da Faixa de Gaza, o maior desde a criação do Estado de Israel, em 1948, causando 1.200 mortes, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses.

Os bombardeios de Israel em resposta deixaram 11.500 mortos, majoritariamente civis e entre eles 4.710 crianças, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Desde o ataque de 7 de outubro, 51 soldados morreram em território palestino, segundo o Exército de Israel, que afirma que o Hamas mantém cerca de 240 pessoas como reféns em Gaza.

