FUTEBOL Palestino x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores Veja todas as informações do duelo pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores

Dia de jogo importante pela Copa Libertadores. Nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília), o Palestino, do Chile, recebe o Flamengo, no Estádio Francisco Sanchez Rumoroso, em Coquimbo, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo E.

Onde assistir ao jogo Palestino x Flamengo ao vivo

O jogo entre Palestino e Flamengo será transmitido pelo canal de TV por assinatura ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Horário do jogo Palestino x Flamengo

Palestino e Flamengo se enfrentam pela quarta rodada do Grupo E às 21h desta terça-feira, dia 7 de maio.

Escalação do Palestino

Provável escalação do Palestino: Rigamonti; Ariel Martínez, Cristian Suárez, Ceza e Zúñiga; Abrigo, Dávila, Carrasco, Benítez e Chamorro; Marabel.

Técnico: Pablo Sánchez

Escalação do Flamengo

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Tite

Arbitragem de Palestino x Flamengo

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran e Martin Soppi (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)





