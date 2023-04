A- A+

Futebol Palestra de Zé Roberto motivando Ceará antes de decisão contra o Sport viraliza nas redes Equipes duelam nesta quarta (19), no Castelão, no jogo de ida da final da Copa do Nordeste

Horas antes de Ceará e Sport se enfrentarem no Castelão, no confronto de ida da final da Copa do Nordeste, um vídeo do ex-jogador Zé Roberto viralizou na internet. Nele, o ex-atleta e agora palestrante dá um discurso motivacional aos jogadores do clube cearense.

"Hoje, eu finalizo falando para o time campeão da Copa do Nordeste. Eu quero ver o capitão Luiz Otávio, aqui em cima, levantando a taça que vocês vão ganhar, batendo no peito e falando: O Ceará é gigante!", disse Zé Roberto.

Confira o vídeo abaixo.

E a palestra do coach Zé Roberto para motivar o time do Ceará na final de hoje da Copa do Nordeste, contra o Sport.pic.twitter.com/I6umEiTQST — (@DoentesPFutebol) April 19, 2023

