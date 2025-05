A- A+

Futebol Presidente do Palmeiras revela tratativas para renovar com Abel e nega procura da seleção Desejo de Leila Pereira é renovar contrato com técnico português até 2027

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, reafirmou nesta sexta-feira (9) que não foi procurada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre suposto interesse da seleção em Abel Ferreira e revelou que iniciou conversas para renovar o contrato do técnico português até 2027, último ano do seu mandato à frente do clube.

Durante evento do Mundial de Clubes da Fifa, a mandatária destacou que, apesar das especulações envolvendo o nome do treinador na seleção brasileira, não houve qualquer contato oficial por parte do presidente Ednaldo Rodrigues ou de qualquer outro membro da CBF.

"Eu já falei isso inúmeras vezes. Nós nunca fomos procurados pela CBF, Ednaldo nunca me ligou para fazer qualquer convite. Nosso grande desejo é que fique até o fim do meu mandato, seria histórico. Esse é meu objetivo: que ele fique até dezembro de 2027", disse Leila Pereira.

Abel Ferreira possui vínculo com o clube alviverde até o final da atual temporada, mas Leila garante que as duas partes já conversam sobre uma renovação. "Já começamos a conversar, sim. Abel sabe das nossas intenções, começamos a conversar, sim. Gostaria de resolver o mais rápido possível", concluiu.

No comando do Palmeiras desde 2020, o português Abel Ferreira alcançou feitos inéditos. Ele está empatado com o lendário Oswaldo Brandão como o treinador com mais títulos na história do clube alviverde, com dez conquistas. Abel também detém o posto de treinador estrangeiro mais longevo do País.

Aos 46 anos, Abel é bicampeão da Copa Libertadores em 2020 e 2021 e do Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023, tricampeão do Paulistão em 2022, 2023 e 2024, além de vencedor da Copa do Brasil em 2020, da Recopa Sul-Americana em 2022 e da Supercopa do Brasil em 2023.

A seleção brasileira segue sem treinador desde a demissão de Dorival Júnior no final de março, após a derrota por 4 a 1 para a Argentina, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

