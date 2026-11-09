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FUTEBOL Palmeiras abre G6, e Brasileirão pode chegar a G9 na disputa por vagas na Libertadores; veja cenário Classificação do time paulista à final da Copa do Brasil ampliou de cinco para seis o número de vagas para a competição sul-americana de 2027 via Campeonato Brasileiro

A classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil ampliou de cinco para seis o número de vagas para a Libertadores de 2027 via Campeonato Brasileiro. Esse número ainda pode aumentar na reta final da competição, dependendo das decisões continentais e até mesmo da briga contra o rebaixamento.

Pelo regulamento da CBF, os dois finalistas da Copa do Brasil garantem vaga na Libertadores: o campeão entra diretamente na fase de grupos, enquanto o vice disputa a etapa preliminar. Como o Palmeiras já tem presença assegurada no torneio por sua campanha no Brasileirão, a vaga é repassada ao sexto colocado da Série A, que neste momento é o Bahia.

O Grêmio também está garantido na Libertadores por ter chegado à decisão da Copa do Brasil, mas, devido ao regulamento da Conmebol, precisa estar na primeira divisão para disputar o torneio sul-americano. Desta forma, se for rebaixado, a vaga do clube gaúcho será repassada para o sétimo colocado do Brasileirão, que atualmente é o Atlético-MG.

Finalista da Copa Sul-Americana, o time mineiro pode aumentar ainda mais as vagas via Campeonato Brasileiro. Se conquistar o troféu na final contra o Boca Juniors, o Atlético-MG já se classifica à Libertadores automáticamente e pode abrir mais uma vaga na tabela do campeonato nacional, a depender de sua colocação.

Por fim, se o Palmeiras conquistar a Libertadores, na decisão contra o Estudiantes, abrirá mais um lugar para o campeonato nacional, já que também está bem colocado na tabela e tem vaga garantida pela Copa do Brasil. Desta forma, títulos continentais do clube paulita e do Atlético-MG e a queda do Grêmio podem fazer o Brasileirão chegar ao G9.

Quem pode se beneficiar

Na tabela atual, o Atlético-MG ocupa a sétima posição, com 50 pontos. Bragantino e Santos aparecem logo atrás, ambos com 47, enquanto o São Paulo soma 44. Em um cenário de ampliação das vagas, Botafogo, Coritiba, Vasco e até Mirassol também poderiam entrar na disputa, dependendo dos resultados das rodadas finais.

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