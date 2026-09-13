A- A+

DENÚNCIA Palmeiras afasta atacante do sub-20 acusado de violência doméstica Ex-mulher do atleta, que passou pelas categorias de base do Flamengo, fez uma denúncia nas redes sociais

O Palmeiras afastou, neste domingo, o atacante Felipe Teresa, das categorias de base do clube. O jogador, que atua no sub-20, foi acusado de violência doméstica por Marcelle Barbosa, ex-mulher do atleta, que publicou um vídeo nas redes sociais denunciando os episódios sofridos nos últimos meses.

Em nota, o Palmeiras informou que assim que soube da denúncia, a presidente Leila Pereira determinou o afastamento imediato do jogador das atividades da base. Felipe Teresa chegou ao time paulista em 2025 após passagem pelas categorias de base do Flamengo — ele, inclusive, estreou como profissional no clube rubro-negro.

"Tão logo tomou ciência da denúncia apresentada contra o atleta Felipe Teresa, da equipe sub-20, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, determinou o imediato afastamento do jogador das atividades da base. O clube não tolera qualquer forma de violência contra a mulher e aguarda a apuração dos fatos para que possa tomar as demais providências cabíveis", escreveu o Palmeiras.

Em depoimento publicado nas redes sociais, Marcelle revela que o caso de violência teria ocorrido em agosto, durante uma viagem de São Paulo a Rio de Janeiro do casal, acompanhado do filho Davi, e de assessores do atleta.

Ela diz ter sido vítima de chutes por parte do atleta durante um bate-boca em uma estrada. A mulher jogou roupas do palmeirense fora porque não queria que ele as utilizasse em uma festa, o que iniciou uma briga entre o casal.

Marcelle relata ainda ter recebido um soco do atleta logo depois que havia dado um tapa no rosto de Felipe. A ex-esposa do atacante publicou fotos de como ficou seu rosto depois da agressão do jogador do Palmeiras. “Ninguém merece passar por isso, ainda mais de uma pessoa que você já amou”, disse.

Veja a declaração da ex-esposa de Felipe Teresa:

"No dia 15 de agosto, vivi uma situação de violência que jamais imaginei precisar enfrentar, ainda mais na presença do meu filho.

Hoje decidi falar porque o silêncio também pesa. Porque nenhuma mulher deveria sentir vergonha ou medo de contar que foi vítima de violência.

Não estou aqui para criar uma guerra, destruir ninguém ou transformar minha dor em espetáculo. Estou aqui para relatar o que aconteceu comigo e buscar justiça pelos meios legais.

Existem provas, registros e pessoas que presenciaram parte dos acontecimentos. As medidas cabíveis já estão sendo tomadas.

Eu não escolhi passar por isso. Mas escolho, a partir de agora, não me calar.

Por mim. Pelo meu filho. E por todas as mulheres que algum dia acharam que precisavam suportar a violência em silêncio"

Veja também