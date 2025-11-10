Palmeiras ainda é favorito, mas vê Flamengo dobrar chances de título do Brasileirão

A- A+

A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro foi encerrada com Palmeiras e Flamengo empatados com 68 pontos na tabela de classificação. O time paulista, que perdeu por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa, continua na liderança por causa do número de vitórias (21 a 20), mas a equipe carioca dobrou as chances de título depois de vencer o Santos de Neymar, por 3 a 2, no Maracanã.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras tem 54,6% de chances de título - antes era de 74,8%. Já o Flamengo tem 43,7% de probabilidade de ficar com a taça. O time carioca dobrou o número, que ao fim da rodada anterior era de 21,7%.



Finalistas da Libertadores, ambos os times ainda têm um jogo a menos em relação ao número de rodadas (32 a 33). No dia 15 de novembro, a dupla cumpre partidas atrasadas: o Palmeiras faz clássico com o Santos, na Vila Belmiro, às 21h (pela 13ª rodada), e o Flamengo encara o lanterna Sport, às 18h30 (pela 12ª rodada).



O Cruzeiro, que empatou sem gols com o Fluminense, no Mineirão, praticamente deu adeus à disputa pelo troféu. As chances de título do time cruzeirense, que está na terceira posição com 64 pontos, é de apenas 1,7%. Em quarto lugar com 59, o Mirassol não tem nem 1% de chances, evidenciando a briga particular entre Palmeiras e Flamengo pelo título.

VEJA AS CHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO:



Palmeiras - 54,6% (era 74,8%)

Flamengo - 43,7% (era 21,7%)

Cruzeiro - 1,7% (era 3,4%)

Mirassol - 0,009% (era 0,009%)



As vagas na Libertadores estão cada vez mais próximas de serem definidas. Sensação do campeonato, o Mirassol tem 99,9% de classificação. Bahia e Botafogo têm vagas encaminhadas, com 97,6% e 95,4%, respectivamente. O Fluminense, com 85,6%, é outro com boas chances.



O São Paulo está a seis pontos do Fluminense (51 a 45), time que abre o G-7, e tem apenas 11,4% de chances de classificação. Já o Atlético-MG, com 43 pontos, tem somente 6% - o time mineiro é finalista da Sul-Americana e irá à Libertadores se for campeão. Com 1 ponto a menos, Vasco e Corinthians surgem com 1%.



VEJA AS CHANCES DE LIBERTADORES (G-7):



Palmeiras - 100%

Flamengo - 100%

Cruzeiro - 100%

Mirassol - 99,9% (era 98,8%)

Bahia - 97,6% (era 94,8%)

Botafogo - 95,4% (era 92%)

Fluminense - 85,6% (era 77%)

São Paulo - 11,4% (era 24,2%)

Atlético-MG - 6% (era 2,1%)

Vasco - 1,6% (era 5,5%)

Corinthians - 1,1% (era 3,7%)



Na parte de baixo da tabela, o Santos viu o risco de rebaixamento para a Série B crescer em relação à rodada anterior, superior ao número do Vitória. O Juventude ganhou fôlego após a vitória fora de casa contra o Vasco e o Sport aparece pela primeira vez com 100% de probabilidade de cair à segunda divisão. O triunfo do Ceará diante do Corinthians, em Itaquera, fez o time cearense praticamente zerar a probabilidade de descenso.



VEJA O RISCO DE REBAIXAMENTO DO BRASILEIRÃO:



Sport - 100% (era 99,9%)

Fortaleza - 92,6% (era 87,3%)

Juventude - 76,8% (era 91%)

Santos - 59,4% (era 50,5%)

Vitória - 51,9% (era 47,8%)

Internacional - 16,9% (era 15,1%)

Grêmio - 1,7% (era 2,6%)

Ceará - 0,1% (era 2,6%)

