Palmeiras anuncia a renovação de contrato com o atacante Flaco López até 2030
Desde 2022 no Palmeiras, o argentino soma 225 partidas e 78 gols marcados
O Palmeiras reservou esta terça-feira para dar uma boa notícia a seus torcedores. Um dos principais nomes do elenco, o atacante argentino Flaco López teve o seu contrato renovado e assinou um novo vínculo até a temporada 2030.
Em alta, ele ostenta a condição de artilheiro do time em 2026 e, nas 45 partidas que disputou, o avante balançou as redes em 21 oportunidades. Desde 2022 no Palmeiras, o argentino soma 225 partidas e 78 gols assinalados.
"Estou muito feliz pelo meu momento e, agora, pela renovação. Como falo sempre, eu sou muito grato ao Palmeiras e fico muito feliz por fazer parte deste clube, de fazer parte deste elenco, de passar o dia a dia com cada uma das pessoas que trabalham aqui", afirmou ao site oficial.
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Com uma passagem marcada por conquistas, Flaco tem no seu currículo um tricampeonato paulista, duas conquistas do Brasileirão e ainda um título da Supercopa do Brasil. Feliz pela renovação, ele falou da identificação com o Palmeiras.
"Como o nosso mister Abel fala: é a nossa Família Palmeiras. Então, eu sempre sou grato e me considero um abençoado por passar tudo o que já passei aqui. Agora vou passar um pouco mais e, se Deus quiser, mais coisas boas ainda vão acontecer", afirmou.
Em meio à renovação de uma peça importante do elenco, o Palmeiras se prepara para um confronto decisivo nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Após vencer o Santos no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo nesta quarta-feira para encarar o rival santista na Vila Belmiro a fim de tentar confirmar a sua passagem às semifinais.
Depois de derrotar o rival paulista por 3 a 0, em partida realizada no Nubank Parque, os palmeirenses se garantem na próxima fase até mesmo com revés por dois gols de diferença.