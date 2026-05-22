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FUTEBOL Palmeiras anuncia contratação de Alexander Barboza, ex-Botafogo Defensor de 31 anos só poderá entrar em campo pelo Verdão após a Copa do Mundo

O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do zagueiro argentino Alexander Barboza, ex-Botafogo. O defensor de 31 anos assinou contrato até dezembro de 2028, com opção do clube de prorrogação por um ano. Ele só poderá entrar em campo pelo Verdão após a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar. O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar", disse Barboza.

Com vínculo com o Botafogo até o fim do ano, o zagueiro estaria livre para assinar um pré-contrato a partir de junho. Para não perdê-lo de graça, o alvinegro topou o negócio com o Palmeiras por 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões).

No Palmeiras, Barboza disputará posição com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti. No clube paulista, ele também reencontrará o volante Marlon Freitas, com quem foi campeão em 2024 pelo Botafogo.

O defensor será o 49º jogador argentino na história do Palmeiras, clube paulista que mais teve atletas do país vizinho. O primeiro foi o meio-campista Santiago Novelli, em 1934. Quem mais jogou, é o atacante Flaco López, com 213 partidas. E quem mais balançou as redes foi o também atacante Juan Raul Echevarrieta, com 113 gols.

Barboza fez seu último jogo pelo Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. O defensor deixa o clube alvinegro com 123 jogos, quatro gols e quatro assistências, além das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, ambos em 2024.

O defensor usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para se despedir do Botafogo, clube onde atuou nos últimos dois anos e meio. Barboza chegou ao time carioca em janeiro de 2024, após passagem pelo Libertad-PAR.

"Hoje encerro meu ciclo no clube, apenas palavras de agradecimento a todos que participaram da minha passagem por aqui. OBRIGADO BOTAFOGO", escreveu Alexander Barboza

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