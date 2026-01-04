Palmeiras anuncia volante Marlon Freitas como 1º reforço da temporada: 'Voltar às conquistas'
Jogador chega ao Palmeiras duas semanas após o clube anunciar a venda de Aníbal Moreno ao argentino River Plate por US$ 7 milhões, valor próximo ao desembolsado para trazer o volante do Botafogo
O Palmeiras anunciou, neste domingo, seu primeiro reforço para a temporada. Capitão do Botafogo nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, Marlon Freitas assinou contrato com o clube alviverde até dezembro de 2028.
"É uma oportunidade gigantesca na minha carreira, estou muito feliz de estar aqui e fazer parte da Família Palmeiras. Tenho convicção de que esse casamento já deu certo, tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós", comentou o volante de 30 anos ao site oficial do Palmeiras. "Ansioso de poder jogar no Allianz Parque com a torcida, conhecer meus companheiros, os funcionários, como o clube funciona."
Marlon Freitas chega ao Palmeiras duas semanas após o clube anunciar a venda de Aníbal Moreno ao argentino River Plate por US$ 7 milhões, valor próximo ao desembolsado para trazer o volante do Botafogo. O novo reforço se reapresenta com os demais companheiros neste domingo para a realização de exames médicos e físicos. Os treinos terão início nesta terça-feira, com o retorno do técnico Abel Ferreira, que o convenceu a trocar o Rio de Janeiro por São Paulo.
"Tomei um susto quando recebi a ligação dele, fiquei surpreso. Isso mostra confiança, para um jogador é importante. Conversamos bastante, não falamos ainda da parte tática, de funções dentro de campo, mas o importante é que estou aqui sempre apto para ajudar meus companheiros", afirmou Marlon.
Formado no Fluminense e com a experiência de ter atuado no futebol dos Estados Unidos e da Eslovênia, Marlon Freitas se destacou no Atlético-GO e, principalmente, no Botafogo, onde disputou 186 jogos e anotou cinco gols nos últimos três anos. Agora, ele quer ajudar o Palmeiras a retomar o caminho dos títulos.
"Espero ajudar o clube a voltar às conquistas. Em todos os anos, o Palmeiras briga para vencer e fiz a escolha certa. Também tenho essa fome, essa sede de vencer e sei que serão anos vitoriosos aqui vestindo essa camisa muito pesada", disse o novo reforço.
"Consigo exercer essa função de líder, tento ajudar da melhor forma possível e aprender também. Tento ajudar os mais novos também porque eu tive dificuldade quando subi da base e sei da importância de ter um jogador experiente ao lado para orientar. Vi aqui na parede do CT a palavra 'recomeçar' e eu também tenho vontade de voltar ao caminho das vitórias, das conquistas", comentou.