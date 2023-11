Palmeiras arranca vitória sobre Botafogo e deixa Brasileiro aberto

A- A+

Em um jogão de bola disputado no estádio Nilton Santos, o Palmeiras arrancou uma vitória de 4 a 3 de virada sobre o Botafogo, na noite desta quarta-feira (1), para abrir de vez a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Após a quarta vitória seguida na competição, o Verdão chegou aos 56 pontos, três a menos do que o Alvinegro (que tem uma partida a menos, contra o Fortaleza).

Primeiro tempo do Botafogo

Apoiada por sua torcida, a equipe comandada pelo técnico Lúcio Flávio fez um grande primeiro tempo, avançando suas linhas para pressionar a saída de bola do Palmeiras. Logo aos 7 minutos esta aposta se mostrou acertada, quando Tchê Tchê acertou o travessão com um chute de longa distância. O Alvinegro continuou mandando no confronto e aos 20 minutos finalmente conseguiu abrir o marcador, com Eduardo após ótima jogada de Victor Sá.

Aos 29 minutos Tchê Tchê recebeu um passe na entrada da área e acertou um chutaço para ampliar a vantagem da equipe carioca. Claramente incomodado com a desvantagem no placar, o Palmeiras adiantou as linhas em busca de uma reação. Com mais espaços, o Botafogo passou a contra-atacar com mais liberdade. E foi desta forma que alcançou o terceiro, aos 35 minutos com Júnior Santos.

Endrick decisivo

Mesmo com uma desvantagem tão grande na partida, o técnico Abel Ferreira decidiu manter o Palmeiras com a mesma formação após o retorno do intervalo. O que o Verdão trazia de diferente era a sua postura, como pôde ser visto logo aos 4 minutos do segundo tempo com Endrick. O atacante de 17 anos dominou a bola no meio de campo, arrancou em direção ao gol, deixando para trás três adversários, e bateu por baixo de Lucas Perri para descontar.

A partir daí o Palmeiras passou a mandar no confronto diante de um Botafogo que dava claros sinais de desgaste físico. E a situação do Alvinegro piorou aos 30 minutos, quando o zagueiro Adryelson foi expulso pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo). Sete minutos depois o time de General Severiano teve a oportunidade de retomar o controle da partida, quando o juiz assinalou pênalti de Rony em cima de Tiquinho Soares. Porém, o artilheiro do Botafogo bateu mal e Weverton defendeu.

A partir daí o Alvinegro se perdeu em campo e não conseguiu segurar um Palmeiras comandado por Endrick. Aos 38 o jovem marcou mais um e aos 43 iniciou a jogada do gol de empate de Flaco López. O Verdão continuou tentando e conseguiu a virada, já aos 53, com o zagueiro Murilo.

Outros resultados:

Bahia 1 x 0 Fluminense

Corinthians 1 x 0 Athletico-PR

Internacional 1 x 1 América-MG

Coritiba 1 x 2 Grêmio

Atlético-MG 3 x 1 Fortaleza

Flamengo 1 x 2 Santos

