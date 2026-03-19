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FUTEBOL Palmeiras arrecada mais de R$ 650 milhões em venda de jogadores em 2025 Balanço detalha receitas com negociações de atletas e mostra como vendas de nomes como Vitor Reis, Estêvão e Endrick sustentam o modelo financeiro do clube

O balanço financeiro do Palmeiras em 2025 evidencia o peso crescente do mercado de transferências nas contas do clube. Apenas com negociações de atletas, o time arrecadou R$ 653,2 milhões em receitas (equivalente a cerca de quatro vezes a negociação de Vitor Roque, no valor de R$ 155 milhões, em 2024), valor que inclui vendas, participações em direitos econômicos e mecanismos de solidariedade.

O número confirma que a comercialização de jogadores se tornou um dos principais pilares financeiros do clube — e, ao mesmo tempo, um ponto de dependência estrutural. Entre os principais responsáveis pelo volume expressivo estão jogadores formados ou desenvolvidos pelo próprio Palmeiras.

A maior operação envolve Vitor Reis, negociado com o Manchester City, que gerou R$ 215,3 milhões em receita, com ganho líquido de R$ 214,4 milhões — praticamente integral, já que o custo contábil era mínimo.

Outro destaque é Estêvão, vendido ao Chelsea, com R$ 153,6 milhões em receita e lucro de R$ 152,8 milhões. Já a transferência de Endrick, também ao Real Madrid, aparece com R$ 3,3 milhões reconhecidos no período, valor referente à contabilização parcial da operação.





O balanço também lista uma série de operações menores, mas que, somadas, reforçam o caixa do clube:

Richard Ríos (Benfica): R$ 140,3 milhões em receita

Thalys Henrique (União Deportiva Almería): R$ 26,7 milhões

Wesley Ribeiro (Sport): R$ 9,8 milhões

Felipe Jack (Como 1907): R$ 9,7 milhões

Gabriel Menino (Atlético-MG): R$ 10,3 milhões

Jhon Jhon (Atlético-MG): R$ 17,3 milhões

José Rafael Veiga (Santos): R$ 11,5 milhões

Além disso, o clube também registra receitas menores com atletas como Kauã Moraes, Pedro Felipe, Luís Esteves e outros, além de valores ligados ao mecanismo de solidariedade da Fifa, que garante percentuais sobre transferências internacionais de jogadores formados no clube.

Do total arrecadado, o Palmeiras registra ganho líquido de R$ 602,2 milhões, evidenciando que a maior parte das vendas envolve atletas com baixo custo de aquisição — especialmente oriundos da base.

Na prática, isso significa margens extremamente altas, um diferencial importante em relação a clubes que dependem da revenda de jogadores comprados. O peso dessas receitas ajuda a explicar como o Palmeiras equilibra sua estrutura financeira, especialmente diante de compromissos elevados com contratações — que, como mostrado no balanço, somam mais de R$ 764 milhões a pagar.

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