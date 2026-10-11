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Série A Palmeiras atropela o Corinthians e ganha moral para decisão na Libertadores Neste domingo (11), no Nubank Parque, Porco goleou e segue na briga pela liderança

O Palmeiras dominou o Corinthians do primeiro ao último minuto, goleou seu maior rival por 4 a 1 sem fazer muita força neste domingo (11), no Nubank Parque, e elevou seu moral para as semanas decisivas que tem pela frente, com disputa de três taças

A justa goleada no clássico, construída com dois gols do lateral argentino Giay, um do zagueiro Barboza e outro contra, de Matheus Bidu, manteve o Palmeiras na caça do Flamengo. São 63 pontos, um a menos que o rival carioca, que assegurou a ponta do Brasileirão ao ganhar do Fluminense neste domingo.

O resultado aprofundou a crise no Corinthians, que sofreu a oitava derrota consecutiva no torneio no dia em que contratou Clarence Seedorf para comandar o time. A julgar pelo desempenho no dérbi e em todas as recentes partidas, o ex-jogador holandês já sabe que terá bastante trabalho.

É tarefa de Seedorf, que tem mais derrotas do que vitórias em sua breve experiência como treinador, afastar o Corinthians da zona de rebaixamento, grupo no qual tem feito força para ingressar. O time alvinegro é o 16º colocado, com 32 pontos, e só não está entre os quatro piores por ter uma vitória a mais que o Inter, que abre o Z-4.

O dérbi de número 400 (nas contas do Palmeiras) foi memorável para o Palmeiras e aterrador para o Corinthians. O time alviverde aproveitou bem os dias sem jogos durante a Data Fifa e melhorou consideravelmente seu repertório ofensivo.

Tudo funcionou para a equipe treinada por Abel Ferreira, que voltou à área técnica depois de cumprir suspensão. O português viu uma das melhores apresentações de seus comandados na temporada. Foi um recital de Giay, esforçado lateral argentino que pegou gosto pelo ataque e virou importante arma ofensiva.

Saíram dos pés de Giay dois dos quatro gols, o segundo e o que definiu a vitória. O placar foi aberto com bonita cabeçada de Barboza. Matheus Bidu, em péssima jornada, fez contra o terceiro gol do dérbi, que registrou domínio alviverde do início ao fim.

O time de Abel Ferreira ouviu por muitas vezes "olé" das arquibancadas enquanto esteve com a bola. Foi consequência da ótima apresentação. Não deixou o arquirrival jogar, controlou as ações e produziu muito ofensivamente, com tramas individuais e coletivas.

Vitor Roque e Flaco não marcaram, mas se entenderam bem, algo habitual, assim como Arias. Outra boa notícia aos palmeirenses foi a volta de Paulinho, recuperado de seguidas lesões após mais de dois meses.

O camisa 10 teve a chance de marcar o quinto e transformar em humilhação a vitória no clássico. Mas errou pênalti que ele mesmo havia sofrido. Na cobrança, bateu fraco, nas mãos de Hugo Souza.

O Corinthians esteve entregue desde o início do segundo tempo, quando levou dois gols em cinco minutos. Só conseguiu reagir no acréscimo, com gol de Gustavo Henrique de cabeça. Era tarde. Não havia tempo para mais nada.

O time alvinegro ainda teve de ouvir de parte dos 30 mil palmeirenses que "vai jogar a Série B". O risco, de fato, existe.

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