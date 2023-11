Palmeiras chega a 85% de chances de ser campeão brasileiro após vitória sobre o América

A- A+

A goleada por 4 a 0 sobre o lanterna América-MG, com gols de Endrick, Éder (contra) e Flaco López (dois), no Allianz Parque, colocou o Palmeiras, líder do Brasileirão, muito perto do título. No topo da tabela, com 66 pontos, o alviverde viu suas chances subirem de 55,4% para 85,9%, segundo a ferramenta Bola de Cristal do Brasileirão, do Globo.

Quem também cresceu em probabilidades na rodada foi o Atlético-MG, que foi ao Maracanã e fez 3 a 0 no Flamengo, outro postulante ao título. O Galo chegou 63 pontos, na terceira colocação, e viu suas chances de ser campeão subirem de 3,7% para 5,8%. Já o rubro-negro, com os mesmos 63 e em quarto, teve as suas reduzidas de 19,2% para 2,5%.

Vice-líder, o Botafogo também entrou em campo na noite desta quarta-feira, chegou a abrir o placar, mas sofreu o empate do Coritiba no Couto Pereira. Com o 1 a 1, estacionou nos 63 pontos. As chances de conquistar o título foram de 18,1% para 3,5%.





Nesta quinta-feira, dois times do G6 ainda entram em campo: o Grêmio recebe o Goiás, enquanto o Bragantino enfrenta o Fortaleza em casa.

Veja as chances de título na 36ª rodada do Brasileirão

Palmeiras - 85,9%

Atlético-MG - 5,8%

Botafogo - 3,5%

Flamengo - 2,5%

Bragantino - 1,2%

Grêmio - 0,96%

