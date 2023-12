Palmeiras conquista dois brasileiros seguidos pela quarta vez na história; relembre

A- A+

O Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro. Nesta quarta-feira, conquistou o 12º de sua história no torneio e o quarto na era dos pontos corridos. Chega a esta soma de 12 títulos porque a lista inclui as conquistas da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, disputados entre 1959 e 1970.

Quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu estas competições como legítimos títulos do Brasileiro, em 2010, o time paulista somou à sua galeria as taças de 1960 e 1967 (ambos unificado pela Taça Brasil), 1967 e 1969 (ambos unificado pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa). Além disso, ergueu a taça em 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023.

Em quatro oportunidades, os títulos focam conquistados de forma consecutiva: 1972/73, 1967/67 (considerando as duas competições nacionais unificadas), 1993/94 e 2022/23.





Levando em consideração os títulos pós-período da unificação, o Palmeiras chega ao seu oitavo título e iguala a quantidade de conquistas do Flamengo. Cada agremiação tem oito títulos. No caso do Flamengo é considerado o título de 1987. Em 2011, a CBF reconheceu o rubro-negro e o Sport como campeões daquele ano. Em seguida, em terceiro nesse ranking, vem o Corinthians, com sete conquistas. O clube é seguido pelo São Saulo, com seis; e o Vasco com quatro.

