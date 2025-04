Palmeiras critica impunidade diante de novo caso de racismo na Libertadores: "Desgastante"

A- A+

Mais um caso de racismo assolou o futebol sul-americano nesta quinta-feira. Um torcedor do Sporting Cristal imitou um macaco em direção a torcedores do Palmeiras ao fim da vitória alviverde por 3 a 2 sobre o time peruano, fora de casa. Em nota, o Palmeiras lamentou o caso e criticou a impunidade nos sucessivos episódios do gênero que vem enfrentando.

Assista ao vídeo do flagra

Torcedor do Sporting Cristal imitando macaco para a torcida do Palmeiras no Peru.



@wirthsep pic.twitter.com/bK98oD6azw — Planeta do Futebol (@futebol_info) April 4, 2025

"É desgastante que, semana após semana, tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol", inicia o alviverde na nota.





Em trecho mais à frente, o clube criticou as medidas tomadas por Conmebol e autoridades:

"A reincidência deste crime, cometido nesta quinta-feira (3) por um torcedor do Sporting Cristal-PER, que imitou um macaco em direção a palmeirenses presentes no estádio, demonstra novamente que as medidas adotadas até o momento são inadequadas e insuficientes para combater os insistentes episódios de discriminação racial ocorridos nos gramados sul-americanos".

É desgastante que, semana após semana, tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol.



A reincidência deste crime, cometido nesta quinta-feira (3) por um torcedor do Sporting Cristal-PER, que imitou um macaco em direção a palmeirenses… pic.twitter.com/9KLapP34OP — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 4, 2025

No último dia 18, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, procurou a Fifa pedir providências em relação a Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, e à confederação no trato com os casos de racismo. Na ocasião, o atacante Luighi, do alviverde, foi alvo de injúria racial por parte de torcedores do Cerro Porteño durante partida da Libertadores sub-20.

Veja a nota completa

É desgastante que, semana após semana, tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol.

A reincidência deste crime, cometido nesta quinta-feira (3) por um torcedor do Sporting Cristal-PER, que imitou um macaco em direção a palmeirenses presentes no estádio, demonstra novamente que as medidas adotadas até o momento são inadequadas e insuficientes para combater os insistentes episódios de discriminação racial ocorridos nos gramados sul-americanos.

Que o Sporting Cristal, as autoridades de segurança pública do Peru e a Conmebol tomem as devidas providências; do contrário, gestos como aos que assistimos hoje continuarão se repetindo, com a bênção da impunidade.

Quanto ao Palmeiras, seguimos leais ao nosso compromisso de lutar contra toda e qualquer forma de discriminação.

Racismo não é provocação! Racismo é crime!

Veja também