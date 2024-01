A- A+

Na bronca Palmeiras desafia WTorre e diz que não joga no Allianz Parque enquanto gramado não for arrumado O clube endossou a reclamação dos técnicos Abel Ferreira e Fábio Carille

O Palmeiras não vai mais jogar no Allianz Parque enquanto a Real Arenas, empresa criada pela WTorre para gerir o estádio, não reparar o gramado, motivo de reclamações constantes do técnico Abel Ferreira e até da presidente Leila Pereira. A decisão foi comunicada pelo clube em nota divulgada neste domingo (28), logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, justamente no Allianz.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em razão das atuais condições do gramado do Allianz Parque, somente voltará a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo", informou o clube.

"Importante salientar que o problema não é a grama sintética, implementada justamente com o intuito de oferecer aos atletas um piso sempre em perfeitas condições, mas o descaso da superficiária com a qualidade do campo, que exige melhorias urgentes", seguiu a nota.

Neste domingo, o técnico Fábio Carille reclamou bastante da condição do gramado. O treinador do Santos perdeu Giuliano, machucado, com poucos minutos em campo. O meia também protestou, assim como o português Abel Ferreira.

A nota palmeirense endossou as reclamações dos treinadores.

"Em função da irresponsabilidade de terceiros, não temos o direito de colocar em risco a integridade física de profissionais - sejam do Verdão, sejam das equipes adversárias", cobrou o Palmeiras. "Caso a superficiária do Allianz Parque insista em protelar a solução necessária para este grave problema, exigiremos junto aos órgãos competentes a interdição da arena."

O desentendimento, contudo, vai além de discussões referentes à qualidade do campo. De acordo com Leila Pereira, a Real Arenas deve cerca de R$ 150 milhões ao clube paulista, valor referente a repasses de receita pelo uso da arena palmeirense.

"O que posso dizer a vocês é que uma receita que seria muito relevante ao Palmeiras e não recebemos um centavo", reclamou em entrevista coletiva, há pouco mais de duas semanas. Na ocasião, também citou os novos investimentos da empresa de engenharia em outros clube. "É uma empresa que está fechando com o São Paulo, com Santos, com o Maracanã, e não paga um centavo pro Palmeiras. Um centavo".

O caso está na Justiça de São Paulo e também na polícia, que apura crimes de apropriação indébita e associação criminosa a pedido do Palmeiras. O clube afirma que, desde que o Allianz Parque foi inaugurado, a Real Arenas só fez repasses em novembro e dezembro de 2014, e de janeiro a junho de 2015 (exceto maio). A construtora reconhece o débito, mas contesta o valor que está sendo cobrado.

