A- A+

Futebol Palmeiras e Estudiantes, duas lendas da Libertadores voltam a medir forças O Verdão busca prolongar uma fase de protagonismo que o levou a quatro finais de Libertadores desde 2020, com títulos conquistados naquele ano e em 2021

Palmeiras e Estudiantes de La Plata, duas das instituições mais vitoriosas da Copa Libertadores, vão duelar neste sábado (27), em Montevidéu, pelo troféu de clubes mais cobiçado da América do Sul, um título que pode redefinir a distância histórica entre os dois campeões continentais.

Enquanto o Verdão busca prolongar uma fase de protagonismo que o levou a quatro finais de Libertadores desde 2020, com títulos conquistados naquele ano e em 2021, 'El Pincha' tentará reafirmar uma tradição construída ao longo de décadas e ampliada pela última vez com a conquista de 2009.

A final, prevista para as 17h, também terá um componente histórico: as equipes voltarão a disputar no mítico estádio Centenário a decisão de 1968, resolvida em uma partida de desempate, quando o clube argentino conquistou a primeira das quatro Libertadores que possui.

O campeão da edição de 2026 terá pela frente uma agenda internacional movimentada: no dia 9 de dezembro, em Doha, enfrentará o Toluca, do México, no chamado Derby das Américas, válido pela Copa Intercontinental da Fifa.

Em 2027, o compromisso será pela Recopa, contra o Boca Juniors, recém-coroado campeão da Sul-Americana, além do início da defesa do título da Libertadores, a partir da fase de grupos. Além disso, terá uma vaga garantida no Mundial de Clubes da Fifa de 2029.

Com os 60.200 ingressos para o Centenário esgotados e a ocupação hoteleira já tendo alcançado 100% em Montevidéu e no exclusivo balneário de Punta del Este (130 km a leste da capital uruguaia), a final terá forte impacto no país.

A Conmebol estima uma movimentação econômica próxima de US$ 70 milhões (cerca de R$ 387 milhões na cotação atual) e uma audiência global que chegará a 194 países, além da presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Entre a pressão e a glória

O Palmeiras chega à final respaldado por uma condição de favorito que poucos contestam. A equipe do técnico português Abel Ferreira garantiu sua vaga em Montevidéu após superar o Fluminense em uma semifinal decidida nos pênaltis.

Mas o momento do Verdão não está livre de pressão. No último sábado, a equipe deixou escapar o título do Brasileirão para o Flamengo, um revés que frustrou um dos grandes objetivos da temporada.

Apesar da derrota, Abel disse que se sentem "orgulhosos" por terem lutado em todas as competições para serem campeões. Antes do duelo decisivo, ele concentrou sua atenção no aspecto mental.

"Nestes momentos finais, o que mais se pode trabalhar, acima de tudo, é o lado emocional (...) porque sabemos o que está em jogo. Há um troféu muito grande", disse ele nesta sexta-feira, na entrevista coletiva.

Para o duelo com o Estudiantes, uma das principais dúvidas de Ferreira parece estar no ataque. O português avalia diferentes alternativas para completar o trio ofensivo ao lado do argentino José Manuel "Flaco" López e do colombiano Jhon Arias.

"Fizemos um trabalho intenso desde o início do ano e agora chegou o momento da final", afirmou López, autor de quatro gols nesta edição.

Cerca de 25 mil torcedores do Verdão planejam acompanhar a equipe no Centenário, repetindo uma mobilização semelhante à da final de 2021, quando derrotaram (2 a 1) o Flamengo na prorrogação e conquistaram a terceira Libertadores de sua história.

Além da final continental, a temporada do Alviverde terá outro capítulo importante: no dia 6 de dezembro, o Palmeiras disputará contra o Grêmio a decisão da Copa do Brasil.

O rugido do Leão

Do outro lado, o Estudiantes encara a final impulsionado por uma campanha que lhe devolveu o protagonismo no cenário sul-americano.

A equipe comandada pelo uruguaio Alexander 'Cacique' Medina protagonizou um dos resultados mais expressivos do torneio ao eliminar o atual campeão. Depois de dois empates por 0 a 0, 'El Pincha' silenciou o Maracanã ao derrotar o Flamengo nos pênaltis e garantir sua vaga na final.

"Encaramos a partida não sob pressão, mas sim desfrutando desta bela responsabilidade", disse 'El Cacique' em entrevista coletiva.

"A Copa Libertadores, para o Estudiantes, é sinônimo de algo especial e é uma das prioridades históricas" do clube, ressaltou.

"Chegar a uma final de Libertadores não acontece todos os dias, ainda mais quando, nos últimos anos, ela tem sido dominada por equipes brasileiras", acrescentou.

A façanha no Maracanã permitiu ao Leão voltar a uma final de Libertadores pela primeira vez desde 2009, quando conquistou seu quarto título continental sob o comando de Alejandro Sabella e com Juan Sebastián Verón, atual presidente do clube, como líder da equipe.

Dezessete anos depois, o time de La Plata buscará reencontrar uma tradição que o transformou em uma das equipes mais respeitadas da América do Sul, um status reforçado há duas semanas com a conquista da Supercopa Argentina.

Cerca de 35 mil torcedores do Estudiantes planejam atravessar o Rio da Prata entre sexta-feira e sábado para acompanhar a equipe no Centenário.

Veja também