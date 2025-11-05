A- A+

Futebol Feminino Palmeiras e Ferroviária se classificam para final da Copa do Brasil Vagas foram garantidas nesta terça diante de Bahia e São Paulo

A grande decisão da Copa do Brasil Feminina está definida. Ela será disputada entre Ferroviária e Palmeiras, que, respectivamente, superaram Bahia e São Paulo pelas semifinais da competição em partidas disputadas nesta terça-feira (4). A expectativa é que a final da competição seja disputada no dia 19 de novembro, em local e horário que ainda serão definidos.

A primeira classificada para a decisão saiu no embate entre Ferroviária e Bahia, realizado na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Jogando em casa, as Guerreiras Grenás triunfaram pelo placar de 2 a 0 e tem agora a oportunidade de buscarem o bicampeonato da competição, após ficarem com o título de 2014.

O time de Araraquara começou a construir sua vitória logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta ensaiada, a bola sobrou dentro da área para a lateral Rafa Soares, que teve apenas o trabalho de bater por cobertura.

As Guerreiras Grenás estão na Grande Final da #CopaDoBrasilFeminina



Classificação em casa por 2x0, com gols de Rafa Soares e Julia Beatriz! pic.twitter.com/C7W7YjDJTT — Copa do Brasil Feminina (@copadobrasilfem) November 5, 2025

Aos 38 minutos a zagueira Camila fez lançamento longo para Júlia Beatriz, que partiu em velocidade para ficar livre diante da goleira Yanne e, com um toque sutil, bateu por cobertura para marcar um golaço.

Depois, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), o Palmeiras goleou o São Paulo por 4 a 0 para alcançar a decisão da competição. O triunfo do Verdão foi alcançado com gols de Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner. As Palestrinas tentam levantar o troféu da competição pela primeira vez.

CHOQUE-REI É VERDE!



Pela primeira vez em nossa história, estamos classificadas para a final da Copa do Brasil Feminina! Avanti, Palestrinas



São Paulo 0x4 Palmeiras

Ingryd Lima, Brena, Andressinha e Pati#FimDeJogoSEP pic.twitter.com/JTAM7niTEd — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) November 5, 2025

Veja também