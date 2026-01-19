Seg, 19 de Janeiro

FUTEBOL

Palmeiras e São Paulo buscam vagas para se enfrentarem na semifinal da Copinha

Dupla duela contra Ibrachina e Botafogo, respectivamente, e pode fazer o tradicional Choque-Rei nas semifinais

Palmeiras x São PauloPalmeiras x São Paulo - Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

As quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior serão concluídas nesta segunda-feira (19) com Palmeiras e São Paulo em campo.

A dupla enfrenta Ibrachina e Botafogo, respectivamente, e pode fazer o tradicional Choque-Rei nas semifinais.

O Palmeiras é o primeiro a entrar em campo, às 18h30, quando encara o Ibrachina na Arena Barueri, em Barueri.

O time alviverde vai para seu terceiro confronto paulista seguido, já que antes eliminou Flamengo e Ituano. Campeão em 2022 e 2023, o Palmeiras tenta desbancar uma das surpresas da competição, que eliminou o Internacional, que tem cinco títulos no torneio, com vitória por 2 a 1.

Mais tarde, às 21h, São Paulo e Botafogo fazem duelo de gigantes no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

O time paulista, que passou pelo Red Bull Bragantino nos pênaltis, é o atual campeão e busca o sexto título. Além de 2025, faturou a taça em 1993, 2000, 2010 e 2019. Já os cariocas só tiveram um vice-campeonato em 1971. Nas oitavas, eliminou o Itaquaquecetuba AC nos pênaltis.

As semifinais estão previstas para serem realizadas na quarta-feira e quinta-feira. A grande final está tradicionalmente marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, no Pacaembu.

Confira os jogos desta segunda-feira da Copinha:
18h30
Palmeiras x Ibrachina - CazéTV

21h
São Paulo x Botafogo - Xsports

