Brasileirão Palmeiras e São Paulo são 'favorecidos' com retomada do Brasileirão; entenda Campeonato retorna a partir do dia 1º de junho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na terça-feira (21) o retorno do Brasileirão, paralisado por causa da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, a partir de 1º de junho. A entidade decidiu que a competição irá recomeçar a partir da 7ª rodada. Existia a possibilidade de que tanto os jogos da sétima quanto da oitava rodadas seriam realocadas para o meio do calendário, o que não aconteceu.



Alguns times comemoram a decisão. É o caso de Palmeiras e São Paulo, que retomam a largada com uma "vantagem". Isso porque a manutenção da ordem dos jogos auxilia os dois clubes a terem o elenco completo em confrontos teoricamente mais difíceis.



O São Paulo, por exemplo, não teria Luciano e Igor Vinícius para jogar o clássico com o Corinthians na casa do rival. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, os jogadores voltarão a desfalcar a equipe tricolor contra o Cruzeiro - e poderão participar do Majestoso, no dia 16 de junho.

A situação do Palmeiras era um pouco mais delicada. Endrick, Fláco Lopez e Mayke não poderiam jogar a partida contra o Atlético-MG em Belo Horizonte. Os três também receberam o terceiro cartão amarelo e estariam impedidos de participar do jogo, assim como o técnico Abel Ferreira e seus auxiliares, igualmente suspensos.



Porém, com a decisão da CBF, o time enfrenta um Criciúma enfraquecido. A equipe de Santa Catarina jogou somente três partidas neste campeonato e está em 14º na tabela - oferecendo menos riscos, mesmo para um Palmeiras com desfalques.



Por outro lado, o clube alviverde não poderá mais contar com Endrick nesta temporada. O garoto se apresentará à seleção brasileira no dia 3 de junho, para participar de amistosos e, posteriormente, da Copa América. Após isso, será apresentado ao Real Madrid, pelo qual jogará a partir de julho.

