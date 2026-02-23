Palmeiras e São Paulo se reencontram em semi do Paulistão menos de 1 ano após pênalti polêmico

A- A+

Definidas as semifinais do Paulistão, Palmeiras e São Paulo se reencontram novamente nesta fase, menos um ano após pênalti controverso. Em 2025, os palmeirenses eliminaram os são-paulinos com vitória por 1 a 0. O gol foi marcado por Raphael Veiga, após falta duvidosa de Arboleda em Vitor Roque, em março do ano passado.



O lance levantou muitas reclamações no lado tricolor. Depois, a Federação Paulista de Futebol (FPF) admitiu que houve erro do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, em ofício encaminhado ao São Paulo.



No áudio do VAR, a conversa entre Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo, que comandava o vídeo, confirmou a decisão do campo em manter a penalidade.

"Esse é o momento do calço. Perna esquerda com a perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti está confirmado", disse o árbitro de vídeo.



Flávio Rodrigues de Souza não foi chamado à cabine do VAR para conferir a decisão. Raphael Veiga cobrou e fez 1 a 0 para o Palmeiras. Antes de a FPF reconhecer o erro, o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, aqueceu ainda mais a discussão, ao atribuir o lance ao goleiro Rafael, do São Paulo.

"O Rafael foi sair jogando, não saiu jogando bem, e olha só o que aconteceu. Quantos atores estão nessa dificuldade? Se o Rafael chuta para frente, não acontece nada", comentou.

Ele precisou voltar a falar sobre o lance, para se desculpar. "Conversei com Rafael por telefone e me desculpei pelo comentário infeliz ao citá-lo. Quero esclarecer que em nenhum momento quis atrelar a polêmica de arbitragem ao goleiro Rafael, a quem admiro e respeito muito o trabalho", afirmou Carneiro.



Brasileirão repetiu polêmicas de arbitragem no Choque-Rei

Essa não foi a única polêmica em Choque-Rei em 2025. Pelo Brasileirão, desta vez no MorumBis, o Palmeiras voltou a vencer. O São Paulo vencia por 2 a 0, mas sofreu a virada e perdeu por 3 a 2.



O time tricolor deixou o campo com diversas reclamações sobre o árbitro Ramon Abatti Abel, que acabou afastado pela CBF e punido pelo STJD. Ainda assim, ele foi mantido na lista de brasileiros para escolher qual juiz do País apitará na Copa do Mundo.



A principal queixa foi um pênalti não marcado, de Allan em Tapia, quando o jogo ainda estava 2 a 0. Depois, o São Paulo apontou que o chileno voltou a sofrer falta não marcada, na origem da jogada do primeiro gol palmeirense.



Ainda houve outra reclamação em lance envolvendo Tapia. O São Paulo queria a expulsão de Gustavo Gómez, que atingiu o adversário com uma cotovelada e um pisão, além de um carrinho de Raphael Veiga em Enzo Díaz, e um pé alto de Andreas Pereira contra Marcos Antônio.



Houve cobrança pela divulgação dos áudios do VAR. Entretanto, a CBF só publicava as checagens quando o árbitro de campo vai, efetivamente, analisar o lance na cabine. No fim, as gravações foram divulgadas, após insistência do São Paulo.



Desde então, o Palmeiras só teve um pênalti marcado a favor, contra a LDU, pela semifinal da Libertadores. Isso foi tema de uma coletiva de Abel Ferreira neste mês. O treinador palmeirense comentou a situação após a vitória sobre o Internacional, pelo Brasileirão, que teve lance duvidoso em cima de Vitor Roque.

"Já tivemos lances claros de pênalti pelo Paulista e nada foi marcado", disse.



A data base para as semifinais é no domingo, dia 1º de março. A FPF divulga o dia e a hora exatos nesta segunda-feira. Além do Choque-Rei, o Corinthians enfrenta o Novorizontino. Os dois eliminaram, respectivamente, Portuguesa e Santos, enquanto o Palmeiras passou pelo Capivariano, e o São Paulo, pelo Red Bull Bragantino.

Veja também