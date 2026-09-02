Palmeiras e Vasco avançam para as semifinais da Copa do Brasil
Verdão ficou no 0x0 com o Santos, enquanto os cariocas derrotaram os baianos por 2x0
Palmeiras e Vasco confirmaram suas respectivas classificações para a semifinal da Copa do Brasil. Na Vila Belmiro, o Verdão segurou o 0x0 e, como tinha vencido em casa na ida, por 3x0, seguiu vivo na competição. No Barradão, os vascaínos derrotaram os baianos por 2x0. Paulistas e cariocas se enfrentam agora na etapa que antecede a decisão.
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Os jogos
O primeiro tempo em ambos os jogos foi sem gols. Na Vila Belmiro, o Santos, embora com mais posse de bola, só assustou no lance em que Lucas Veríssimo apareceu na cara do gol, mas não finalizou.
O Palmeiras era mais consciente e por pouco não marcou com Giay, que parou em Brazão, e com Maurício, que recebeu ótimo passe, mas deu azar em a bola cair no “pé ruim”, o direito, mandou por cima da meta.
Fora do jogo da ida, Neymar iniciou a partida, mas não voltou do intervalo. O atleta sentiu dores na coxa direita e precisou ser substituído por Rony.
No Barradão, todas as principais chances foram em cabeçadas. O Vitória tentou com Kayser e Matheuzinho, mas quem chegou mais perto do gol foi Spinelli, que carimbou a trave.
Na etapa final, o Vitória chegou a balançar as redes com Luan Cândido, mas a ferramenta semiautomática do VAR entrou em ação e anulou o lance por impedimento. No clássico paulista, o mais perto de um grito de gol foi quando Vitor Roque, livre na área, cabeceou para fora.
Enquanto o 0x0 aproximava o Palmeiras da classificação, o Vasco também aumentava a vantagem na Bahia. Andrés Gómez arrancou pelo meio, ganhou terreno e bateu colocado de perna esquerda para fazer a festa dos vascaínos. Qualquer semelhança com o lance do gol no jogo da ida, em São Januário, não é mera coincidência: é a arma secreta do colombiano. No fim, Puma ainda fez o dele, decretando o 2x0.
No confronto entre palmeirenses e santistas, o placar não foi alterado. Melhor para os visitantes, que gerenciaram a vantagem na ida para avançar na Copa do Brasil.
Complemento
O jogo que fecha as quartas de final da Copa do Brasil será hoje, entre Grêmio e Internacional, na casa dos tricolores. No primeiro encontro, no Beira-Rio, os gaúchos empataram em 0x0. Quem passar de fase encara o Atlético-MG na semifinal.
Quem também esteve em campo foi o Flamengo, mas pela Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da quarta rodada. Os cariocas venceram o Mirassol por 2x0, no Maracanã. Os rubro-negros estão em segundo lugar, com 51 pontos, atrás apenas do Palmeiras, com 52.