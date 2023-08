A- A+

Libertadores Palmeiras empata com Atlético-MG e vai às quartas de final da Libertadores O time paulista vai buscar uma vaga nas semifinais contra o colombiano Deportivo Pereira

O Palmeiras confirmou seu favoritismo ao título da Copa Libertadores de 2023 ao eliminar outro peso-pesado, o Atlético-MG, e se classificar para as quartas de final ao empatar em 0 a 0 nesta quarta-feira (10), em São Paulo.

O atual campeão brasileiro garantiu a vantagem conquistada após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas, disputado na semana passada em Belo Horizonte, e segue firme em seu sonho de conquistar o tetracampeonato continental.

O time paulista, comandado pelo português Abel Ferreira, vai buscar uma vaga nas semifinais contra o colombiano Deportivo Pereira, que venceu o Independiente del Valle com um placar agregado de 2 a 1.

Do outro lado a eliminação do Galo aumenta a pressão sobre o técnico Luiz Felipe Scolari.

O time mineiro esperava salvar a temporada no torneio continental, já que têm poucas chances de conquistar o campeonato brasileiro (é décimo colocado, vinte pontos atrás do líder Botafogo) e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha Técnica:

Copa Libertadores 2023 - Oitavas de final - Partida de volta

Palmeiras (BRA) - Atlético-MG (BRA) 0-0

Local: Estádio Allianz Parque (São Paulo)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Cartões amarelos:

Palmeiras: Menino (1'), Rony (61'), Gómez (82'), Murilo (88')

Atlético-MG: Saravia (78'), Edenilson (90')

Escalações:

Palmeiras: Weverton - Mayke, Gustavo Gómez (cap.), Murilo, Piquerez - Artur, Gabriel Menino, Raphael Veiga (Fabinho 87), Zé Rafael (Richard Ríos 85), Dudu (Jhonatan 85') - Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Atlético-MG: Everson - Renzo Saravia (Pedrinho 82'), Igor Rabello (Mauricio Lemos 38), Jemerson, Guilherme Arana - Paulinho, Otávio, Hyoran (Patrick 46'), Battaglia (cap.) (Edenilson 74'), Pavón (Igor Gomes 46') - Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

