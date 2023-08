A- A+

Libertadores Palmeiras encara o Deportivo Pereira pela Libertadores: onde assistir, horário e escalações O adversário do Palmeiras é atualmente o 16º colocado na primeira divisão do Campeonato Colombiano

O Palmeiras entra em campo contra o Deportivo Pereira, da Colômbia, pela partida de ida das quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. O jogo será realizado nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Hernán Ramirez Villegas, na Colômbia.

O clube paulista, que é o atual vice-líder da Série A do Campeonato Brasileiro, conseguiu diminuir a distância do líder Botafogo na última partida, quando venceu o Cuiabá fora de casa por 2 a 0. O foco, contudo, está na Libertadores.

Apesar da ausência de Endrick, suspenso, o Verdão conta com o retorno de peças importantes para este confronto. Dudu e Gabriel Menino, que vinham se recuperando de lesões musculares, foram relacionados. Gustavo Gomes, que estava suspenso, retorna à equipe.

O Deportivo Pereira, apesar de fazer uma campanha ruim este ano no Campeonato Colombiano, foi campeão no ano passado, garantindo sua primeira vaga na Copa Libertadores na história do clube. A equipe surpreendeu ao eliminar o Independiente del Valle, do Equador, nas oitavas de finais da competição.

Onde assistir?

TV Globo, ESPN e Star+.

Escalações prováveis:

Deportivo Pereira: Aldair Quintana; Emiro Garcés, Juan Sebastián Quintero e Carlos Ramírez; Eber Moreno, Jhonny Vásquez e Larry Angulo (Yimmi Congo), Juan Pablo Zuluaga e Jimer Fory; Angelo Rodríguez e Adrian "Rocky" Balboa. Técnico: Alejandro Restrepo

Desfalque: Danilo Santacruz (lesão muscular).

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Endrick (suspenso), Atuesta (lesão no joelho) e Luis Guilherme (estiramento na coxa).

Pendurado: Gabriel Menino.

Local: Estádio Hernán Ramirez Villegas (Colômbia)

Horário: 21h30

Árbitro: Facundo Tello (ARG). Assistentes:Diego Bonfa (ARG) e Cristian Navarro (ARG). VAR: Mauro Vigliano (ARG)



