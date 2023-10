A- A+

Campeonato Brasileiro Palmeiras encara o São Paulo em clássico aguardado; veja escalações e onde assistir ao 'Choque-Rei' O Verdão busca se consolidar no G4 para garantir uma vaga direta na Libertadores de 2024. O Tricolor, por ter sido campeão da Copa do Brasil, já tem vaga assegurada

Palmeiras e São Paulo se enfrentam em clássico paulista válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para esta quarta-feira (25), às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo.

O Palmeiras vem de um triunfo sobre o Coritiba, que aliviou o momento turbulento após a eliminação da Libertadores, uma série de derrotas e a pressão da torcida sobre a diretoria. Atualmente, o time dirigido por Abel Ferreira ocupa o quarto lugar no Campeonato Brasileiro e é improvável que conquiste o título do certame. Portanto, o clube busca garantir uma vaga direta na Copa Libertadores de 2024.

Por outro lado, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, vem de uma expressiva vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio. A equipe tricolor tem um contexto tranquilo, com vaga assegurada na Libertadores. Nos últimos anos, o confronto entre Palmeiras e São Paulo tem sido equilibrado. Nos dez encontros recentes, são quatro vitórias para cada lado e dois empates.

Destaques do jogo incluem Piquerez, do lado do Palmeiras e Caio Paulista, do São Paulo, que tiveram temporadas goleadoras e desempenham funções semelhantes em campo, apesar de suas diferenças individuais. Ambos marcaram gols no último encontro entre as equipes.

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, retorna ao banco de reservas após cumprir uma suspensão de dois jogos. Ele enfrenta dúvidas em relação à escalação, especialmente em relação à manutenção do esquema com três zagueiros ou a formação de um trio de ataque com Endrick, Rony e Flaco López.

O São Paulo, por sua vez, terá os desfalques do zagueiro Arboleda e do volante Pablo Maia, suspenso. Gabriel Neves é o favorito para ocupar a vaga de Pablo no meio-campo. A formação exata do time só será anunciada uma hora antes da partida.

Onde assistir: Premiere

Horário: 20h

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Endrick, Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves, Alisson, Michel Araújo (Rodrigo Nestor) e James Rodríguez; Lucas e David (Luciano). Técnico: Dorival Jr.

