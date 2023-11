Palmeiras enfrenta Flamengo mirando a liderança do Brasileiro

A- A+

Com o objetivo de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Flamengo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (8) no estádio do Maracanã, em partida válida pela 33ª rodada da competição. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Tendo os mesmos 59 pontos do líder Botafogo, mas com uma partida a mais, o Verdão sabe que uma vitória o coloca de vez na luta pelo título brasileiro. A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira atravessa uma fase iluminada na competição, com cinco vitórias consecutivas, entre elas uma goleada de 5 a 0 no clássico com o São Paulo e uma incrível vitória de 4 a 3 sobre o time de General Severiano em pleno estádio Nilton Santos.

Mesmo em um contexto tão positivo, o comandante do Palmeiras não espera facilidade pela frente. Após a última vitória de sua equipe, de 1 a 0 sobre o Athletico-PR, ele falou, em entrevista coletiva, das dificuldades que espera pela frente: “É um mês que exigirá muito o lado mental de todas as equipes do G4. Exigirá de todos uma força mental muito grande. No fim, quando chegar a última rodada, veremos o que acontecerá”.

Para o confronto com o Flamengo o Palmeiras terá dois retornos importantes na equipe titular, os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo, que não enfrentaram o Furacão por causa de suspensão por acumulação de cartões amarelos. Outra novidade, mas no banco, é Rony, que também retorna de suspensão. Com isso o Verdão deve iniciar o jogo com: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Já o Flamengo chega à partida em um momento de instabilidade. Apesar de ter vencido seu último compromisso, por 2 a 0 sobre o Fortaleza, o Rubro-Negro tem duas derrotas entre seus últimos três compromissos, para o Santos e o Grêmio.

Sem poder contar com peças importantes, como o volante Thiago Maia, o lateral Filipe Luís e o atacante Bruno Henrique, todos suspensos, o técnico Tite conta ao menos com o retorno de Gerson. Com isso, a equipe da Gávea deve entrar em campo com: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Everton, Luiz Araújo e Pedro.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Palmeiras com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes.

