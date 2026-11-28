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Futebol Palmeiras-Estudiantes: uma velha história agita a final da Libertadores Mítico estádio Centenário, santuário do futebol mundial, será novamente o palco da decisão do principal torneio de clubes da Conmebol

Palmeiras e Estudiantes de La Plata, dois dos clubes mais respeitados da América do Sul, disputam neste sábado (28), em Montevidéu, a final da Copa Libertadores, um duelo entre a equipe mais consistente dos últimos anos e uma das grandes referências do continente.

O mítico estádio Centenário, santuário do futebol mundial, será novamente o palco da decisão do principal torneio de clubes da Conmebol, o último grande evento de seu calendário em 2026.

Milhares de torcedores brasileiros e argentinos começaram a chegar a Montevidéu desde sexta-feira para acompanhar suas equipes na final, que será disputada às 17h (horário de Brasília), um confronto que remete a capítulos especialmente memoráveis na história dos dois clubes.

Os 60.200 ingressos foram vendidos para a partida que vale o título, a primeira da Libertadores a contar com um show no intervalo, a cargo do DJ e cantor brasileiro Pedro Sampaio.

"Sou sócio desde que nasci. O Estudiantes é uma paixão, um sentimento, e vê-lo em uma final de Libertadores é o paraíso (...) Estamos aqui com a torcida para dar a volta (olímpica)", disse à AFP Facundo Pereyra, um torneiro mecânico de La Plata, de 56 anos, que passeava com vários amigos pela orla de Montevidéu.

Cerca de 121 ônibus vindos de La Plata chegaram a Montevidéu na manhã deste sábado, trazendo milhares de torcedores do Estudiantes.

O clube estima que cerca de 30.000 torcedores acompanharão 'El Pincha' no Centenario, enquanto outros 10.000 se concentrarão nas imediações do estádio e no Parque Rodó, um dos bairros e parques mais emblemáticos da capital.

"Estar em uma final de Libertadores, que tanto amamos, é uma emoção indescritível", comentou à AFP Carlos Sulley, um torcedor de 22 anos que trocou um turno na oficina mecânica onde trabalha para se juntar à multidão alvirrubra que invadiu Montevidéu.

Uma maré verde otimista

O otimismo palmeirense acompanha a torcida desde quarta-feira, quando começou o deslocamento em massa rumo a Montevidéu e ao exclusivo balneário de Punta del Este (130 km a leste da capital).

Cerca de 35 ônibus vindos de São Paulo chegaram a Montevidéu nas horas que antecederam a final, trazendo pelo menos 2.000 torcedores. O principal ponto de concentração foi o Parque Roosevelt, localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Carrasco, nos arredores da cidade.

O Palmeiras conquistou a Libertadores de 2021 na capital uruguaia, contra o Flamengo. Foi a terceira de sua galeria de títulos. O Estudiantes, por sua vez, comemorou no Centenário a primeira de suas quatro conquistas continentais, ao derrotar justamente o Verdão no jogo de desempate que definiu a final de 1968.

"Montevidéu nos traz ótimas lembranças, a nós palmeirenses", afirma, emocionada, Daiane de Andrade, cosmetóloga paulista de 27 anos que esteve presente na final de 2021. "Agora queremos ser tetracampeões, e Montevidéu nos dará a taça", disse ela, sorridente.

Um favorito sob pressão

O Palmeiras chega respaldado por uma regularidade difícil de igualar na competição.

A equipe do português Abel Ferreira faz parte de uma geração de clubes brasileiros que conquistou as últimas sete edições da Libertadores.

Desde 2020, chegou a quatro finais e conquistou os títulos de 2020 e 2021, um protagonismo constante que nenhum outro clube igualou nesta década.

O time também chega com o elenco mais valioso da América do Sul. Abel conta com um grupo avaliado em cerca de 262 milhões de dólares (cerca de R$ 1,45 bilhão na cotação atual), um número que reforça sua condição de favorito.

No entanto, o momento atual do Verdão traz consigo uma ferida recente: no último sábado, a equipe viu o título do Brasileirão escapar na reta final para o seu arquirrival, o Flamengo. Dessa forma, a Libertadores oferece a chance de transformar essa decepção em uma nova comemoração continental.

"Olê Porco, olê Porco, olê Porco, eu sou Palmeiras", entoavam dezenas de torcedores enquanto percorriam, com cervejas nas mãos, a charmosa Avenida Brasil, no bairro Pocitos, em Montevidéu.

A mística do 'Pincha'

Do outro lado, surge uma equipe acostumada a desafiar prognósticos.

O Estudiantes chegou à final após protagonizar uma das maiores surpresas do torneio, ao eliminar o Flamengo, o então campeão, nas semifinais.

A última vez que o 'Pincha' disputou uma final de Libertadores foi em 2019, quando conquistou seu quarto título, tendo 'La Brujita' Juan Sebastián Verón, atual presidente do clube, como capitão.

"Daria tudo por estas cores!... Daria tudo por mais uma Copa Libertadores!", cantavam, a plenos pulmões, centenas de torcedores que se reuniram na praia de Pocitos, às margens do Rio da Prata, na noite de sexta-feira, para apoiar a equipe comandada pelo uruguaio Alexander 'Cacique' Medina.

"Acompanhando o 'Pincha' como sempre, e agora com as novas gerações", disse à AFP Carlos Villalba, um comerciante de 61 anos, natural de La Plata, enquanto observava seus dois filhos adolescentes, de 16 e 12 anos.

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