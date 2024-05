A- A+

Brasileirão Palmeiras faz último treino para enfrentar o Cuiabá fora e melhorar pontuação no Brasileirão O técnico Abel Ferreira deve contar com o retorno de vários de seus titulares, que foram preservados no duelo pela Copa do Brasil.

O Palmeiras treinou neste sábado, na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para o confronto com o Cuiabá, às 18h30 deste domingo, na Arena Pantanal, pela 5ª rodada do Brasileirão. A atividade teve prioritariamente trabalhos técnicos. A equipe ocupa a 12ª posição e busca a segunda vitória no torneio após dois empates consecutivos, somando cinco pontos, para não se distanciar dos líderes.

Com o elenco dividido em dois, a comissão do técnico Abel Ferreira realizou de início uma prática de cruzamentos e finalizações. Em seguida, os jogadores disputaram um mini jogo em campo reduzido. Esta é a décima vez na história que o Palmeiras atua em Cuiabá, onde tem ótimo aproveitamento: oito vitórias e um empate em nove partidas, com 24 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira deve contar com o retorno de vários de seus titulares, que foram preservados no duelo pela Copa do Brasil. O treinador também deve continuar dando folga para alguns jogadores, caso de Raphael Veiga. Já Zé Rafael pode ficar como opção no banco de reservas após se recuperar de lesão.

Uma provável escalação tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Luis Guilherme (Rômulo); Estêvão, Endrick e López (Lázaro).

A equipe vem de uma vitória apertada de 2 a 1 contra o Botafogo-SP na última quinta-feira. Com gols de Rony e Estêvão, o Palmeiras, no Allianz Parque, alcançou a sua centésima vitória na Copa do Brasil (é o quarto que mais venceu na história da competição, logo atrás do Vasco, com 101, mas em bem menos jogos: 175 a 199 dos cruz-maltinos).

O Palmeiras, inclusive, ganhou todos os seus jogos de estreia pelo torneio nacional desde 2003: foram 19 triunfos, com 40 gols marcados e apenas nove gols sofridos. O time está invicto no Allianz Parque em 2024, ano com o melhor aproveitamento da história da arena.

Veja também

Campeonato Inglês Manchester City massacra Wolverhampton por 5 a 1 e continua na caça ao líder Arsenal