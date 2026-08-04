Palmeiras fecha o primeiro semestre de 2026 com déficit de R$ 124 milhões

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O Palmeiras fechou o primeiro semestre de 2026 com um déficit acumulado de R$ 124 milhões. O valor, informado no balancete de junho divulgado pelo clube, é consideravelmente superior aos R$ 19,37 milhões projetado para o período. Trata-se de uma diferença seis vezes maior.



A arrecadação do Palmeiras até junho ficou aquém do previsto. A Receita Operacional Líquida somou R$ 432,35 milhões, cerca de R$ 186,7 milhões abaixo dos R$ 619 milhões orçados. O principal motivo para o desempenho ruim nas contas foi o fato de o clube não ter alcançado os valores por meio da venda de jogadores. A diretoria projetava alcançar cerca de R$ 242,4 milhões, mas realizou apenas R$ 87,13 milhões.





Os números são significativamente menores em comparação ao primeiro semestre de 2025. Naquela ocasião, impulsionado pela negociação do zagueiro Vitor Reis ao Manchester City (R$ 217 milhões), o Palmeiras já havia arrecadado R$ 261 milhões com vendas de jogadores, o que significa uma redução de quase R$ 174 milhões em 2026.



As premiações também despencaram, passando de R$ 165,9 milhões na temporada passada, quando a equipe avançou até as quartas de final do Mundial de Clubes, para apenas R$ 16,4 milhões no primeiro semestre deste ano.



Além da frustração com as vendas de atletas e premiações, outras importantes fontes de receita também renderam menos do que o previsto. Os valores obtidos com publicidade e patrocínios somaram R$ 109,114 milhões, ante uma expectativa de R$ 133,731 milhões, enquanto o programa Avanti arrecadou R$ 35,546 milhões, abaixo dos R$ 41,729 milhões projetados no orçamento.



Diferentemente das receitas, as despesas operacionais ficaram praticamente dentro do planejado. O clube gastou R$ 608 milhões, valor muito próximo dos R$ 607 milhões previstos no orçamento, mostrando austeridade da diretoria em relação aos gastos.



Em dezembro de 2025, o Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou por unanimidade o orçamento para a temporada de 2026. A previsão era de uma receita de R$ 1,2 bilhão e um superávit de R$ 11,2 milhões ao fim do exercício.

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