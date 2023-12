A- A+

Campeonato Brasileiro Palmeiras fica no empate com o Cruzeiro e garante o 12º título brasileiro Verdão ficou no 1x1 com a equipe mineiro, em Belo Horizonte, com gol de Endrick

No Brasileirão de 2022, o Palmeiras foi um líder consistente. No topo desde a 10ª rodada, terminou com oito pontos a mais que o vice, o Internacional. Faturou a taça com quatro jogos de antecedência. Os comandados do técnico Abel Ferreira eram a personificação da estabilidade. Aquele time fez história. O de 2023, também. Por motivos diferentes, ainda que com quase todos os mesmos personagens. No Brasileirão de 2023, o Verdão foi um líder quando precisou ser. Provou que clube grande não é apenas quem se mantém sempre no alto, mas quem está lá na hora correta. Quem mostra que, de fato, é campeão. Ou melhor, dodecacampeão. Por outro lado, um ano após a morte do Rei Pelé, o Santos caiu à Série B pela primeira vez na história.

Emoção no Z4

Antes de falar sobre quem sorriu, é preciso citar quem chorou. Para America-MG, Coritiba e Goiás, já rebaixados, o dia era de despedida da elite. Para Bahia, Santos e Vasco, que brigavam contra a queda, a noite foi tensa.

Com todos os jogos no mesmo horário, cada gol mudava a história. Quando o Bahia fez 1x0 diante do Atletico-MG, na Arena Fonte Nova, era o Vasco, que enfrentava o RB Bragantino, em São Januário, o time que estava sendo rebaixado. Antes do final do intervalo, mas algumas reviravoltas: o Cruz-maltino abriu o placar, empurrando o Santos para a degola. Por falar no Peixe, o

clube estava perdendo por 1x0 para o Fortaleza. Enquanto isso, o Tricolor de Aço vencia por 2x1.

Mais três gols no começo do segundo tempo esquentaram a rodada. O RB Bragantino empatou o jogo, o Bahia fez o terceiro e o Santos igualou o placar perante os cearenses.

Nos minutos finais, mais três bolas na rede definiram o último rebaixado. Bahia marcou mais um, vencendo por 4x1. O Vasco fez o segundo e venceu por 2x1. E na Vila, o Fortaleza marcou nos acréscimos, derrotando o Santos por 2x1 e jogando o Peixe para a Série B.

Da "pior fase" ao título

Uma taça alcançada após 38 rodadas tem diversas “mini conquistas” pelo caminho. A primeira foi reagir em cenário de adversidade. Eliminado na semifinal da Libertadores e com quatro derrotas consecutivas na Série A, os palmeirenses viviam a pior fase desde a vinda do português. A equipe estava sete pontos abaixo do Botafogo, então líder. Diferença que chegou a 14, na 15ª rodada.

Abel disse que os botafoguenses “dificilmente perderiam o campeonato”. Mas o Palmeiras ressurgiu. Engatou cinco vitórias consecutivas. No encontro da 31ª rodada, veio uma das maiores viradas da história do Brasileirão. Após sair perdendo por 3x0 para o Botafogo, o clube virou para 4x3, com direito a pênalti defendido e gol no último lance. Partida que também marcou a arrancada da principal revelação do clube, o atacante Endrick. Daí por diante, o Alviverde foi imponente.

A liderança da Série A veio pela primeira vez em 2023 na 34ª rodada, ao vencer o Internacional. Não largou mais. O título foi coroado na rodada final, com o 1x1 perante o Cruzeiro. O Palmeiras fechou a temporada com o 12º título da competição.

